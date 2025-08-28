Imputaron a Yamil Yunes por el femicidio de la docente Rocío Collado en San Rafael

El fiscal Iván Ábalos acusó formalmente a Yamil Jesús Yunes por el femicidio de su pareja, la docente Rocío Maricel Collado. El caso conmociona a Mendoza y se trata del séptimo femicidio en lo que va del año en la provincia.

La Fiscalía de Violencia de Género de San Rafael imputó a Yamil Jesús Yunes (31) por el femicidio de Rocío Maricel Collado (30), la joven docente encontrada sin vida dentro de su vehículo. Se trata del séptimo femicidio en Mendoza en lo que va del año.

El fiscal Iván Ábalos notificó al acusado en el hospital Schestakow, donde permanecía internado en el área de Salud Mental. Tras recibir el alta médica, Yunes fue formalmente acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito cuya única pena prevista es la prisión perpetua. En las próximas horas será trasladado al penal mientras avanza el pedido de prisión preventiva.

De acuerdo con fuentes judiciales, la investigación ya cuenta con testimonios de testigos, cámaras de seguridad que ubican al imputado cerca de la escena y otros elementos peritados que comprometen su situación procesal.

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense determinó que Rocío murió por asfixia mecánica, confirmando que fue ahorcada. Además, presentaba heridas cortantes en el cuello y otras partes del cuerpo, consideradas “perimortem”, es decir, ocurridas en el mismo momento del ataque.

En un primer momento, trascendió que la víctima había sido decapitada, aunque fuentes judiciales desmintieron esa versión y aclararon que se trató de lesiones graves con arma blanca.

El caso de Rocío Collado

Collado había salido en su Fiat Fiorino y no regresó a su casa. Ante la falta de contacto, familiares y colegas iniciaron la búsqueda. La docente trabajaba en la escuela Manuel Ignacio Molina y también dictaba clases en la Normal y en la Ebyma, donde era muy querida por sus estudiantes.

Horas después, un vecino dio aviso al 911 sobre una camioneta abandonada en calle Bernardino Izuel. Al llegar, la policía encontró el cuerpo sin vida de la joven docente en el interior del vehículo, con signos evidentes de violencia.

En paralelo, Yunes fue detenido en un estado de alteración psicótica, aparentemente bajo consumo de drogas. Había sido trasladado al hospital Schestakow, donde permaneció internado hasta que la justicia pudo notificarle la imputación.

La conmoción en San Rafael derivó en una marcha masiva en el kilómetro cero de la ciudad, donde familiares, amigos, colegas y alumnos de Rocío exigieron justicia y una condena ejemplar para el acusado.