Imputaron a una mujer y a su hijo de 17 años por el homicidio de un adolescente en Godoy Cruz

La Justicia avanzó en la causa por el homicidio de un joven de 17 años en Godoy Cruz. La fiscal Andrea Lazo imputó a una mujer y a su hijo, también menor de edad, como coautores del crimen ocurrido durante un festejo en el barrio Villa Hipódromo.

La investigación por el asesinato de Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años, dio un giro clave este jueves con la imputación formal de una mujer y su hijo, ambos señalados como coautores del homicidio ocurrido en Godoy Cruz. El adolescente murió tras recibir un disparo en el pecho, alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles 21 de enero de 2026.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, la imputación fue realizada por la fiscal Andrea Lazo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, quien encabeza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo al comunicado oficial, la mujer mayor de edad fue imputada como coautora de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa, también agravado por el uso de arma de fuego. A esta acusación se suma un agravante por la participación de un menor de edad, que sería su propio hijo.

En tanto, el joven de 17 años, hijo de la imputada, fue acusado como coautor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, también en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa agravado.

Godoy Cruz: un joven murió tras una balacera durante un cumpleaños

El crimen ocurrió en la plaza Juan de Dios Videla, en el barrio Villa Hipódromo, durante un festejo de cumpleaños. Allí, Joaquín Isaías Morales fue asesinado y su hermano, de 22 años, resultó gravemente herido, por lo que debió ser hospitalizado.

En el lugar, personal policial secuestró vainas servidas calibre 22, mientras que vecinos aseguraron haber escuchado varias detonaciones. Por el momento, la Justicia investiga si se trató de una balacera directa o de un posible tiroteo, aunque la principal hipótesis apunta a un ataque armado.

En el marco de la investigación, también fue demorado un tercer menor de 14 años, hermano del imputado e hijo de la mujer acusada, quien luego fue liberado por su edad. Fuentes judiciales indicaron que todas las personas involucradas se conocían previamente y que existirían conflictos anteriores entre ellos.