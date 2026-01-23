Importante empresa busca operarios para lavadero de colectivos en Godoy Cruz

La convocatoria apunta a candidatos con experiencia comprobable en tareas de limpieza de unidades de transporte, disponibilidad horaria completa y residencia en la zona, con el objetivo de reforzar el equipo de trabajo en Mendoza.
Una empresa de limpieza especializada en transporte público lanzó una convocatoria laboral para cubrir un puesto de operario en lavadero de colectivos en Godoy Cruz. La búsqueda está dirigida a personas con experiencia comprobable en el rubro y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
La propuesta laboral se enmarca en una necesidad operativa de cubrir tareas de limpieza de unidades de transporte, por lo que se valorará la disponibilidad full time y la capacidad para adaptarse a distintos horarios. El puesto implica trabajo físico, atención al detalle y cumplimiento de protocolos de higiene.
Entre los requisitos excluyentes están:
- ser hombre
- tener entre 30 y 45 años
- contar con buena presencia
- certificado de buena conducta actualizado
- residencia en Godoy Cruz
- movilidad propia
Además, se exige una experiencia mínima de dos años en lavaderos, condición que debe estar debidamente acreditada.
Los interesados en postularse deben enviar su currículum con foto al correo electrónico modocleanrrhh@gmail.com, indicando en el asunto “Lavadero GODOY CRUZ”. La empresa también dispone de una oficina de atención en la Ciudad de Mendoza, ubicada en Calle 9 de Julio 1160, 3° piso, departamento 8, con horario de atención de 9:30 a 16:30 horas.