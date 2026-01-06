Impactantes videos: una fuerte tormenta de granizo golpeó a San Rafael y encendió las alertas

Una intensa tormenta de granizo se desató este martes en el Sur de Mendoza y dejó postales impactantes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las localidades de San Rafael y Malargüe fueron las más afectadas por la caída de granizo y lluvias intensas, en lo que fue la primera granizada importante del 2026 en la provincia.

Según los reportes oficiales, cerca de las 16 horas se formaron tres celdas graniceras de relevancia sobre áreas cultivadas de San Rafael, con epicentro en Jaime Prats y Real del Padre. Otra de las tormentas afectó Calle Larga, Atuel Norte y Villa Atuel, mientras que una tercera impactó en el sur de Rincón del Atuel y los primeros campings de Valle Grande.

A menos de un día del primer evento, durante la jornada del martes, los sanrafaelinos volvieron a sufrir la caída de granizo, especialmente en distritos productivos, lo que generó preocupación entre productores y vecinos.

Desde Defensa Civil advirtieron sobre los riesgos asociados a la abundante lluvia en zona de montaña, principalmente para quienes transitan desde Valle Grande hacia la Ciudad de San Rafael. “Precaución a los locales y especialmente a los turistas, por la crecida repentina de los badenes debido a las lluvias. Respetar las indicaciones”, señalaron desde el organismo.

El lunes también cayó granizo en el Sur de Mendoza

De acuerdo a los informes oficiales, la tormenta del lunes por la noche no provocó caída de árboles ni voladuras de techos, aunque sí se registraron importantes precipitaciones. La zona más comprometida fue El Nihuil, donde también se reportó granizo en el Cañón del Atuel.

En Malargüe, el fenómeno se adelantó y sorprendió a los vecinos con granizo de tamaño medio, algo poco habitual en la ciudad y el sector Este del departamento. El reporte de Defensa Civil confirmó además el anegamiento del Museo Municipal, como consecuencia de la intensa lluvia.

Alerta por más tormentas en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para el este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz, con posibilidad de ráfagas de viento, precipitaciones intensas y probable caída de granizo durante la tarde. El pronóstico también anticipa lluvias aisladas en el Gran Mendoza.