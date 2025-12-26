Impactante video: buscan a una mujer que atropello a una niña y se dio a la fuga

La menor de 12 años permanece internada en el Hospital Notti con politraumatismos tras el hecho ocurrido en Guaymallén durante la madrugada de Navidad. La familia pide colaboración para identificar el vehículo involucrado.

Un accidente en Guaymallén ocurrido en los primeros minutos de la Navidad dejó a una niña de 12 años internada en el Hospital Notti. La menor fue atropellada mientras celebraba junto a su familia en la vía pública y la conductora del vehículo se dio a la fuga, por lo que ahora se trabaja para identificarla.

El hecho se produjo en la madrugada del 25 de diciembre, en la esquina de Panamá y Bravo, Villa Nueva, donde vecinos se encontraban en la calle tras los brindis de medianoche. En ese contexto, la niña fue embestida por un auto que no se detuvo y escapó de la escena.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada con politraumatismos y fractura de cráneo. Según relató su tío, la menor “ya se encuentra bien, adolorida con todos los golpes”, aunque continúa bajo atención médica.



Los familiares lograron acceder a cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar el vehículo involucrado: un Chevrolet Agile color gris, ocupado por dos mujeres y dos niños. “Nada le hubiera costado frenarse. Tiene que haber estado seguramente ebria”, expresó el familiar de la víctima en referencia a la conductora.

La comunidad del barrio inició un pedido de colaboración para dar con la responsable. A través de publicaciones en redes sociales, solicitaron a quienes tengan videos, imágenes o información útil que se comuniquen de manera privada para aportar datos que permitan avanzar en la investigación.

El caso generó gran indignación entre los vecinos, quienes remarcaron la gravedad de que la conductora haya huido sin asistir a la menor. La familia insiste en que cualquier aporte puede ser clave para identificarla y que se haga justicia.