Imágenes: un gran incendio arrasó al exboliche Nonquén en Maipú

El fuego comenzó este lunes por la tarde en una finca de Fray Luis Beltrán y avanzó rápidamente hacia el edificio donde actualmente funciona La Mexicana Club, recordado por los mendocinos como el histórico boliche Nonquén. Bomberos del Cuartel Central y voluntarios de Maipú y Godoy Cruz trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

Un incendio que comenzó en un cañaveral de Fray Luis Beltrán avanzó rápidamente este lunes hacia el histórico edificio donde funciona La Mexicana Club, el lugar que durante años fue conocido como el boliche Nonquén. El fuego provocó daños parciales en el inmueble y obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos de Maipú, Godoy Cruz y del Cuartel Central.

Cerca de las 15, un llamado al 911 alertó sobre un incendio que afectaba un cañaveral y parte de una finca ubicada sobre calle La Escondida, entre Las Margaritas y Los Valencianos.

Tras recibir la denuncia, desde el Centro Estratégico de Operaciones se dispuso el envío de efectivos policiales y una dotación de Bomberos del Cuartel Central para intervenir en el lugar.

El fuego avanzó hacia el exboliche Nonquén

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el incendio se propagaba rápidamente hacia el inmueble donde actualmente funciona La Mexicana Club, conocido durante años por los mendocinos como Nonquén.

El histórico establecimiento fue durante años uno de los boliches más recordados de Mendoza y formó parte de la noche mendocina durante su época de mayor actividad.

El avance de las llamas hacia el edificio obligó a concentrar parte del operativo en evitar que el fuego provocara daños mayores en la estructura. La magnitud del incendio también llevó a solicitar apoyo hídrico para reforzar el trabajo de los bomberos.

A las tareas realizadas por los efectivos del Cuartel Central se incorporaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz. Los equipos trabajaron durante varias horas para contener el fuego, controlar los distintos focos y evitar que las llamas continuaran extendiéndose por el terreno.

Como consecuencia del siniestro, el edificio donde funciona La Mexicana Club sufrió daños parciales. También resultaron afectados distintos sectores del terreno donde se había iniciado el incendio, principalmente en la zona de la finca y el cañaveral.

Las imágenes posteriores al operativo muestran parte de la estructura afectada y las consecuencias que dejó el avance de las llamas.

Una vez controlado el fuego, la investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que deberá establecer las circunstancias en las que se inició el siniestro.