Imágenes: Detuvieron a una banda que asaltaba a choferes de aplicaciones en Godoy Cruz

Tras varios allanamientos en el barrio Campo Papa, la Policía de Mendoza logró desarticular una organización delictiva que atacaba a conductores de aplicaciones como Uber.

La inseguridad en Mendoza volvió a ser noticia luego de un importante operativo policial realizado este jueves en Godoy Cruz. Personal de la Dirección General de Investigaciones, con apoyo del Grupo GES y bajo directivas de la Fiscalía de Godoy Cruz, concretó cinco allanamientos en domicilios del barrio Campo Papa y en la calle Salvador Civit.

Como resultado, cuatro personas fueron detenidas: dos hombres y dos mujeres, sospechados de participar en una serie de robos a choferes de aplicaciones de transporte. Durante los procedimientos se incautaron dos armas de fuego, más de 30 cartuchos de distintos calibres y varios teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes tenían un modus operandi bien definido: contactaban a choferes de aplicaciones como Uber y Maxim, los citaban en las inmediaciones del barrio, y una vez en el lugar los amenazaban con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias antes de escapar.

La Fiscalía dispuso el traslado de los hombres al Complejo de Detención Estrada, mientras que las mujeres fueron alojadas en la Comisaría 7ª. Las autoridades destacaron que “con este resultado, mediante arduas tareas investigativas, se logró desarticular una banda que generaba temor e inseguridad en la zona”.

Un chofer de aplicaciones fue atacado y quedó todo registrado en video

Meses antes, en el barrio Parque Sur, también en Godoy Cruz. Un chofer fue víctima de un violento asalto cuando tres delincuentes simularon ser pasajeros y lo redujeron dentro de su vehículo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del auto. En las imágenes se observa cómo, tras subir al coche, uno de los atacantes se ubica en el asiento delantero, mientras otro, desde atrás, toma al conductor por el cuello y lo inmoviliza. De inmediato, el resto de los asaltantes se suma al ataque.

“Uno nunca sabe a quién sube al auto, estamos expuestos todo el tiempo. Nos cuidamos entre nosotros, pero es muy común que pasen estas cosas. La Justicia no colabora mucho”, relató un trabajador del sector en medio de la creciente preocupación, ya que indicaron que este tipo de acciones son bastante frecuentes en la provincia.