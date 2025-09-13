Imágenes: así se roban los patos de un lago en Maipú

Vecinos alertaron sobre una insólita situación en Maipú. Dos personas fueron captadas llevándose uno de los patos del lago El Torreón en una moto.

Vecinos de Maipú denunciaron un hecho insólito y preocupante en el barrio El Torreón. Según relataron, dos personas trasladándose en moto se habría robado un pato del lago ubicado en el complejo.

Las fotos muestran a dos ocupantes de una motocicleta circulando por la vía pública mientras uno de ellos sostiene un pato en sus brazos.

La situación generó indignación entre las personas que viven en la zona y reclaman medidas de control y sanciones para evitar que se repitan este tipo de episodios.

Los patos forman parte de la fauna del lago de El Torreón, un espacio verde muy concurrido por familias y deportistas.

Ante el hecho, los vecinos solicitan la intervención de las autoridades municipales y de seguridad para proteger a los animales.