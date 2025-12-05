Imágenes: así era la desagradable cocina dónde preparaba todo el presunto estafador de eventos en Mendoza

Imágenes del operativo policial revelaron las deplorables condiciones de higiene en las que el presunto estafador, dueño de Ok Eventos, preparaba comida para fiestas en Mendoza. Más de 100 denuncias por estafas, alimentos en descomposición y una detención en San Juan.

La investigación por las estafas en eventos privados en Mendoza sumó un nuevo capítulo aún más impactante luego de que se dieran a conocer las imágenes del lugar donde el titular de Ok Eventos, elaboraba la comida que ofrecía para fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos. Un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y la de San Juan dejó al descubierto un escenario que sorprendió incluso a los propios investigadores en el departamento de Guaymallén.

Durante los allanamientos realizados en una vivienda del barrio Patrono Santiago, en Guaymallén, los efectivos encontraron una cocina en estado crítico: alimentos en avanzado proceso de putrefacción, carne, pollo y mariscos fuera de la cadena de frío, superficies con grasa acumulada, y un ambiente plagado de moscas. Según detalló el jefe de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (Diile), el lugar no cumplía con ninguna norma de higiene y el olor era prácticamente irrespirable.

Ante la gravedad de lo hallado, fue necesaria la intervención de especialistas en bromatología, quienes debieron desechar toda la mercadería por representar un riesgo sanitario. Vecinos declararon además que la vivienda funcionaba como depósito improvisado y que el dueño mantenía deudas con el propietario del inmueble.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Susana Muscianisi, que utilizará el material como prueba en el marco de la causa por estafas reiteradas.

La detención en San Juan

Mientras se realizaban los allanamientos en Mendoza, otro equipo policial llevaba adelante un operativo en Rivadavia, San Juan, donde finalmente fue detenido Morales. Según fuentes oficiales, intentó escapar al ser interceptado, pero fue reducido rápidamente. En el procedimiento también se incautaron una pistola, documentación, dos vehículos y su teléfono celular.

La captura se concretó en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, que incluyó la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la Justicia mendocina y las autoridades judiciales sanjuaninas. La colaboración entre ambas provincias fue clave para detener a un sospechoso que se movía entre jurisdicciones.

Casi 100 denuncias por estafas con eventos en Mendoza

Los testimonios de padres afectados por las fallidas fiestas de Ok Eventos fueron determinantes para reconstruir los últimos movimientos del acusado. Los denunciantes aseguraron que Morales había abandonado Mendoza en el mismo vehículo en el que finalmente fue localizado en San Juan.

Además, durante un allanamiento en un departamento de calle Mitre, en Capital, se descubrió que el supuesto “call center” desde donde se atendía a los clientes nunca existió. El espacio estaba vacío, lo que refuerza la hipótesis de que funcionaba como pantalla para evitar sospechas.

Incluso mientras avanzaba la investigación, el propio Morales envió mensajes a sus víctimas, asegurando que “todo seguiría con normalidad” y que las fiestas programadas se realizarían, una maniobra que, según los investigadores, buscaba ganar tiempo y evitar la presión policial.

Ahora, el acusado enfrenta cargos por estafa y será procesado mientras se intenta establecer el alcance real de su actividad y cuántas familias resultaron perjudicadas por su accionar.