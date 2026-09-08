Iban por una calle de Mendoza cuando se encontraron a un hombre guiado por un insólito animal 

El particular momento fue registrado en Luján de Cuyo y rápidamente llamó la atención en redes sociales. Un joven con discapacidad visual cruzaba una calle acompañado por una mascota un poco fuera de lo común, que permanecía a su lado mientras avanzaban.

Una escena poco habitual sorprendió a quienes circulaban por Luján de Cuyo, Mendoza. En plena calle, un joven con discapacidad visual fue visto cruzando por la senda peatonal acompañado muy de cerca por un ganso guía.

En las imágenes se observa al joven avanzando por la senda peatonal mientras el ganso permanece junto a él y parece marcar el recorrido. La escena fue acompañada por un mensaje que resumía la sorpresa de quien grabó el momento: “Si me lo contaban no lo creía”.

El video comenzó a circular en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre quienes se encontraron con esta particular relación entre una persona y su animal de compañía.

Más allá de las interpretaciones que generó la publicación, lo que sí quedó registrado es la cercanía entre el hombre y el ganso durante el trayecto.

¿Un ganso como animal de asistencia?

El material difundido no permite confirmar que el animal esté certificado oficialmente como perro guía o animal de asistencia, ni tampoco conocer si recibió algún tipo de entrenamiento específico.

Los programas de asistencia para personas con discapacidad visual suelen estar asociados principalmente con perros entrenados, capaces de responder a indicaciones y ayudar a sus usuarios a desplazarse con mayor seguridad.

Muchos usuarios destacaron el vínculo que se observa entre ambos y señalaron que los animales pueden ocupar un lugar muy importante en la vida cotidiana de las personas, tanto como compañía como por el vínculo emocional que generan.