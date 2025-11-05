Iba por la Costanera y se le prendió fuego un auto que se había comprado hace 2 meses

Un auto se prendió fuego en plena Costanera durante la mañana del miércoles. El conductor logró controlar las llamas antes de que los bomberos llegaran.

Un momento de gran tensión se vivió este miércoles por la mañana sobre la Costanera de Mendoza, cuando un auto comenzó a incendiarse en plena circulación. El conductor, que viajaba en dirección al sur, logró detener la marcha a la altura de Corrientes y sofocar las llamas antes de que el fuego consumiera el vehículo por completo.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se habría originado por una falla eléctrica en el motor del Ford Taurus, que había sido adquirido hacía apenas dos meses.

Testigos que transitaban por la zona captaron el momento en que el propietario del vehículo intentaba apagar el fuego por sus propios medios. En el video, se lo ve con el capó levantado, utilizando un bidón para sacar agua de la acequia y arrojarla sobre el motor, mientras una densa columna de humo comenzaba a salir del auto.

El rápido accionar del conductor permitió controlar el incendio antes de que las llamas se propagaran a todo el vehículo. Minutos más tarde, una dotación de Bomberos llegó al lugar y finalizó las tareas de enfriamiento, asegurando la zona para evitar nuevos focos.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas, aunque el Ford Taurus sufrió importantes daños en la parte delantera.

El tránsito en la Costanera se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos, mientras los bomberos trabajaban en el lugar y personal policial controlaba el flujo vehicular.