Iba de Jujuy a Mendoza, se puso nervioso en un control y le descubrieron casi 40 kilos de cocaína en el auto

El conductor se puso nervioso en un operativo en Catamarca y descubrieron la droga oculta en compartimentos secretos del vehículo.

Un operativo de Gendarmería Nacional Argentina permitió desbaratar un importante traslado de droga hacia Mendoza. Un hombre oriundo de Jujuy fue detenido cuando transportaba 39 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, durante un control realizado en Catamarca. El procedimiento se llevó a cabo en el puesto estratégico de El Portezuelo, donde los efectivos detectaron inconsistencias que derivaron en una requisa más exhaustiva.

Todo comenzó durante un control de rutina sobre un Citroën C4 Aircross. Al ser entrevistado, el conductor mostró signos de nerviosismo, lo que llamó la atención de los gendarmes.

Además, los uniformados advirtieron irregularidades en la estructura del rodado, lo que motivó una inspección más profunda del vehículo. Durante la requisa, los agentes descubrieron que el auto había sido modificado con compartimentos ocultos, diseñados específicamente para el tráfico de drogas.

En esos espacios se encontraron múltiples paquetes rectangulares, envueltos en cintas de colores. Tras realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína de alta pureza, con un peso total de 39 kilos.

El cargamento tenía como destino final la provincia de Mendoza, según las primeras investigaciones. Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó el secuestro de la droga, el vehículo y el teléfono celular del sospechoso.

El conductor quedó detenido e incomunicado, acusado de infringir la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados al narcotráfico.

Ahora, las autoridades trabajan para determinar si el detenido actuaba de manera individual o si formaba parte de una organización narco con conexiones entre el norte argentino y la región de Cuyo.

El análisis del celular y otros elementos secuestrados será clave para reconstruir la ruta del cargamento y detectar posibles vínculos en Jujuy y Mendoza.