Horror en Guaymallén: hallaron a un hombre maniatado y asesinado en su casa

La víctima, identificada como Franco Patricio Aracena, apareció maniatada y con golpes en el rostro. Investigan a dos sospechosos que habrían salido del lugar el viernes por la noche, día en el que desapareció.

Un brutal crimen en Guaymallén conmociona a Mendoza. Un joven de 31 años, identificado como Franco Patricio Aracena, fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en calle Rodríguez Peña al 800, del barrio Unimev. El hecho quedó al descubierto este martes al mediodía y la causa está siendo investigada como un homicidio violento, ya que fue encontrado maniatado y con signos físicos de violencia.

Según confirmaron fuentes policiales, el cuerpo de Aracena fue encontrado en el departamento que alquilaba desde hacía unos cinco años. Estaba maniatado, amordazado y con golpes visibles en el rostro, lo que refuerza la hipótesis de una muerte bajo circunstancias violentas.

El caso se conoció gracias a una vecina que llamó al 911 tras notar movimientos extraños durante el fin de semana. La mujer declaró que el viernes por la noche vio salir del complejo a dos hombres con una bicicleta, dejando la puerta abierta. Desde entonces, no se supo nada más del joven, lo que despertó sospechas en el vecindario.

Cuando la Policía ingresó al inmueble, halló el cuerpo en una de las habitaciones. Según las primeras estimaciones del forense, llevaba al menos tres días sin vida.

Vecinos aportaron datos clave para la investigación. Algunos señalaron haber visto una motocicleta sin patente merodeando la zona durante el fin de semana. También indicaron que de la vivienda salieron dos hombres, uno de ellos cargando una bicicleta.

Otro detalle que llamó la atención es que el celular de la víctima no fue encontrado en el lugar, lo que abre nuevas hipótesis sobre un posible robo o un ajuste de cuentas.

Los residentes de la zona también relataron que durante todo el fin de semana se escuchó música fuerte proveniente del departamento, lo que podría haber sido utilizado para encubrir ruidos de lo que ocurría puertas adentro.

Investigación en curso

La fiscal Claudia Ríos estuvo presente en el lugar y trabaja en la recolección de pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis: robo, ajuste de cuentas o vínculo personal con los agresores.

Aracena, oriundo de Uspallata, vivía en el complejo desde hacía aproximadamente cinco años. Su familia, al enterarse del crimen, viajó de inmediato a Mendoza para reconocer el cuerpo.

El barrio, considerado tranquilo y con movimiento comercial y escolar, quedó conmocionado por la brutalidad del hecho. Los vecinos expresaron sorpresa y temor ante lo ocurrido, ya que se trata de una zona sin antecedentes de episodios violentos de esta magnitud.