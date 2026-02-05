“Homicidio, robos y amenazas”: los terribles antecedentes de los cinco delincuentes que atemorizaron un barrio de Godoy Cruz

Un fuerte operativo policial se desplegó este jueves por la mañana en el barrio Fuchs, en el departamento de Godoy Cruz terminó con cuatro personas detenidas y un sospechoso que logró escapar. El procedimiento se inició tras un intento de entradera en una vivienda de la zona.

El hecho ocurrió cuando una banda delictiva intentó ingresar a una casa aprovechando que el domicilio tenía un tapial de baja altura. Al saltar la pared, los delincuentes se encontraron con uno de los propietarios dentro de la vivienda, lo que derivó en un forcejeo.

Durante el enfrentamiento, los delincuentes lograron sustraer un teléfono celular y escaparon rápidamente. El llamado al 911 y los gritos de los vecinos alertaron a la Policía, que ya realizaba patrullajes preventivos en la zona.

La banda tenía planificada la huida con dos vehículos: un Chevrolet Onix y una camioneta Renault Kangoo roja, que aguardaban en distintos puntos del barrio. La persecución finalizó en inmediaciones de las calles Laguna de la Niña Encantada y Lago Correntoso, cerca del centro de salud Arturo Oñativia.

Uno de los rodados fue interceptado tras un impacto leve durante el operativo, lo que obligó a los sospechosos a descender y huir a pie. En ese momento, uno de los integrantes de la banda logró escapar y es intensamente buscado.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. Además, se investiga si los vehículos utilizados tienen pedido de captura o fueron robados en las últimas horas. Uno de ellos presentaba la patente levantada, lo que llamó la atención de los investigadores.

Luego la Policía encontró al quinto sospechoso que estaba escondido en una acequia. Lograron sacarlo por una alcantarilla cercana.

“Cuando intentan ingresar se encuentran con las personas dentro de la casa. El hecho se comete entre la reja y la puerta, no alcanzan a entrar al domicilio”, explicó el comisario inspector Rubén Jiménez, quien brindó detalles del procedimiento en el lugar.

Pánico en el barrio Fuchs

Vecinos del barrio Fuchs relataron momentos de miedo y confusión durante la madrugada, al escuchar ruidos, gritos y el movimiento constante de móviles policiales.

“Mi mamá se despertó por el choque y cuando abre la ventana ve a los sujetos que salen corriendo y que agarran a uno”, contó una vecina que vive en la zona.

También explicó que el operativo generó temor entre las familias: “Los perros no paraban de ladrar, fue infernal. Yo me quedé en silencio con mis hijos porque pensé que se habían metido en mi casa”.

Representantes barriales también expresaron su preocupación por la inseguridad. “Se vive con mucho miedo. Están robando permanente. La policía hace lo que puede, pero necesitamos más prevención y presencia en el barrio”, señaló un referente vecinal durante la cobertura del operativo.

Los temibles prontuarios de los detenidos