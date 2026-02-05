“Homicidio, robos y amenazas”: los terribles antecedentes de los cinco delincuentes que atemorizaron un barrio de Godoy Cruz

La mañana del jueves sacudió a todo un barrio. Cinco delincuentes realizaron una entradera a una vivienda pero fueron detenidos. El Ministerio de Justicia compartió el amplio prontuario de los involucrados.
Un fuerte operativo policial se desplegó este jueves por la mañana en el barrio Fuchs, en el departamento de Godoy Cruz terminó con cuatro personas detenidas y un sospechoso que logró escapar. El procedimiento se inició tras un intento de entradera en una vivienda de la zona.
El hecho ocurrió cuando una banda delictiva intentó ingresar a una casa aprovechando que el domicilio tenía un tapial de baja altura. Al saltar la pared, los delincuentes se encontraron con uno de los propietarios dentro de la vivienda, lo que derivó en un forcejeo.
Durante el enfrentamiento, los delincuentes lograron sustraer un teléfono celular y escaparon rápidamente. El llamado al 911 y los gritos de los vecinos alertaron a la Policía, que ya realizaba patrullajes preventivos en la zona.
La banda tenía planificada la huida con dos vehículos: un Chevrolet Onix y una camioneta Renault Kangoo roja, que aguardaban en distintos puntos del barrio. La persecución finalizó en inmediaciones de las calles Laguna de la Niña Encantada y Lago Correntoso, cerca del centro de salud Arturo Oñativia.
Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. Además, se investiga si los vehículos utilizados tienen pedido de captura o fueron robados en las últimas horas. Uno de ellos presentaba la patente levantada, lo que llamó la atención de los investigadores.
Luego la Policía encontró al quinto sospechoso que estaba escondido en una acequia. Lograron sacarlo por una alcantarilla cercana.
“Cuando intentan ingresar se encuentran con las personas dentro de la casa. El hecho se comete entre la reja y la puerta, no alcanzan a entrar al domicilio”, explicó el comisario inspector Rubén Jiménez, quien brindó detalles del procedimiento en el lugar.
Pánico en el barrio Fuchs
Vecinos del barrio Fuchs relataron momentos de miedo y confusión durante la madrugada, al escuchar ruidos, gritos y el movimiento constante de móviles policiales.
También explicó que el operativo generó temor entre las familias: “Los perros no paraban de ladrar, fue infernal. Yo me quedé en silencio con mis hijos porque pensé que se habían metido en mi casa”.
Representantes barriales también expresaron su preocupación por la inseguridad. “Se vive con mucho miedo. Están robando permanente. La policía hace lo que puede, pero necesitamos más prevención y presencia en el barrio”, señaló un referente vecinal durante la cobertura del operativo.
Los temibles prontuarios de los detenidos
Luego de la detención, el Ministerio de Justicia de Mendoza comunicó el exteso prontuario de los detenidos:
1- D.F.A 27 años
Antecedentes:
- 2016: Robo agravado por uso de arma
- 2016: Homicidio agravado por el uso de arma de fuego
- 2016: dos pedidos de captura
- 2017: Causa por homicidio agravado.
- 2021: Detenido por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego y participación de un menor
- 2021 al 2022: Diez aprehensiones por averiguación de antecedentes (Ley 6722).
- 2022: Medida de comparendo y citación
- 2022: Detenido por portación de arma de fuego
- 2024: Aprehendido por Ley 6722.
- 2025: Detenido por delitos contra las personas (lesiones leves dolosas por violencia de género y daño).
- 2026: Su último egreso penitenciario fue el 9 de enero de 2026, encontrándose actualmente en libertad
2- A.I.C – 25 Años
Antecedentes:
- 2021: Aprehendido por infracción a la Ley 6722/99.
- 2022: Aprehendido por Ley 6722.
- 2024: Aprehendido por Ley 6722.
- 2025: Aprehendido por Ley 6722.
3- J.A.O -31 años
Antecedentes:
- 2018 al 2019: Cinco aprehensiones por Ley 6722/99.
- 2019: Aprehendido por averiguación de antecedentes.
- 2018 y 2019: aprehensiones por Ley 6722.
- 2020: Aprehendido por Ley 6722.
- 2020: Detenido por amenaza agravada.
- 2020: Expediente por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
4- J.A.R – 32 años
Antecedentes:
- 2011: Medidas de captura, paradero y comparendo.
- 2011: hurto agravado.
- 2012: robo agravado en poblado.
- 2015: Expedientes por incendio, resistencia a la autoridad y lesiones.
- 2016: Causa por robo agravado.
- 2016: infracción a la Ley 23737
- 2016: Causa por amenazas y medidas de paradero/citación.
- 2017: Medida de captura
- 2017 al 2018: Seis aprehensiones por Ley 6722/99.
- 2018: Detenido por captura previa.
- 2018: Tres aprehensiones por Ley 6722.
- 2019: Detenido y condenado por robo agravado en poblado y en banda.
- 2019: Detenciones por robo y aprehensiones por antecedentes.
- 2019: robo doblemente agravado.
- 2019: Detenido por robo.
- 2022: Tres aprehensiones por Ley 6722.
- 2022: Detenido por robo.
- 2022: Tres condenas (dos por encubrimiento simple y una por robo simple).
- 2022: Detenido por Ley 6722.
- 2022 al 2025: Estuvo en el sistema penitenciario; actualmente en libertad.
5 – N.I.M (32)
Antecedentes:
- 2012: Averiguación de Robo Agravado.
- 2012: Averiguación de Robo en Grado de Tentativa
- 2013: Averiguación de Resistencia a la Autoridad.
- 2019: Aprehendido por Ley 6722. (3 veces)
- 2020: Aprehendido por Ley 6722/99.
- 2020: Averiguación de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.
- 2020: Averiguación de Portación de Arma de Uso Civil.
- 2020: Averiguación de Portación de Arma de Fuego de Guerra
- 2020: Ingreso al sistema penitenciario
- 2021: Egreso del sistema penitenciario
- 2021: Aprehendido por Ley 6722/99.
- 2022: Detenido por Ley 6722/99.
- 2022: Averiguación de Robo Agravado por el uso de arma en concurso ideal.
- 2024: Averiguación de Robo Agravado (en poblado y en banda en concurso real con robo agravado por uso de arma).
- 2025: Aprehendido por Ley 6722.
- 2025: Aprehendido por Averiguación de Encubrimiento.
- 2025: Aprehendido por Ley 6722/99