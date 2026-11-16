La movilización se realizó en las inmediaciones del Parque General San Martín y reunió a residentes de la Quinta Sección y otros sectores de Ciudad. Los manifestantes cuestionan el proyecto del Gobierno provincial y reclaman ser escuchados antes de que avance su tratamiento en el Senado.

Un centenar de vecinos se movilizó este sábado en la Ciudad de Mendoza para expresar su rechazo al traslado del Hogar Santa Marta. Con carteles, bocinazos y un abrazo simbólico al establecimiento, los manifestantes reclamaron que se preserve el histórico espacio ubicado frente al Parque General San Martín y cuestionaron el avance de proyectos inmobiliarios en la zona.

La concentración comenzó en los Portones del Parque y continuó por la avenida Boulogne Sur Mer, hasta llegar al hogar de adultos mayores. Durante la jornada, los participantes también reunieron firmas para respaldar las presentaciones que ya realizaron ante el municipio y la Legislatura.

El reclamo tiene dos ejes principales: por un lado, la oposición al proyecto del Gobierno provincial que propone trasladar el establecimiento y desafectar el terreno donde funciona actualmente; por otro, la preocupación por las construcciones en altura que avanzan en las inmediaciones del parque.

Por qué los vecinos rechazan el traslado del Hogar Santa Marta

Los manifestantes cuestionan que el Gobierno provincial impulse el traslado del hogar sin que, según sostienen, se hayan explicado con suficiente precisión las condiciones de la nueva sede ni las alternativas para conservar y mejorar el edificio actual.

Durante la protesta, algunos vecinos expresaron su preocupación por la situación de los adultos mayores que viven en la institución y por la incertidumbre sobre el lugar al que serían trasladados.

También destacaron el valor social e histórico del establecimiento. Una de las participantes, que colabora con el hogar a través de un coro, contó que mantiene un vínculo con sus residentes y que decidió sumarse a la convocatoria para acompañarlos.

El predio donde funciona el Hogar Santa Marta tiene aproximadamente 5.000 metros cuadrados. La propuesta oficial contempla la construcción de un nuevo establecimiento en el Gran Mendoza, con capacidad para 120 adultos mayores.

Sin embargo, los vecinos sostienen que el edificio actual debería conservarse y reclaman conocer más detalles sobre el proyecto de traslado.

La preocupación por los edificios en altura frente al Parque General San Martín

Otro de los motivos de la movilización fue el avance de emprendimientos inmobiliarios en las inmediaciones del Parque General San Martín. Los residentes advierten que las construcciones de gran altura podrían modificar el perfil urbano de la Quinta Sección y generar consecuencias ambientales.

Durante el abrazo simbólico, algunos manifestantes señalaron que el parque cumple una función fundamental para la circulación del aire y la regulación de las temperaturas en la Ciudad de Mendoza.

“El parque es el que enfría nuestra ciudad”, planteó uno de los vecinos, quien advirtió sobre el impacto que podrían tener las nuevas construcciones en un contexto de aumento de las temperaturas y olas de calor.

También expresaron su preocupación por el arbolado público, la circulación del aire y la densidad de las edificaciones en un sector que históricamente estuvo caracterizado por viviendas de menor altura.

El proyecto para trasladar el Hogar Santa Marta ya pasó por Diputados

El reclamo vecinal se produce mientras avanza el tratamiento legislativo de la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial. El proyecto que propone desafectar el terreno donde funciona el Hogar Santa Marta obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado, donde deberá continuar su debate.

Frente a este escenario, los vecinos reclaman que los convoquen a las comisiones legislativas para poder presentar sus argumentos antes de que se tome una decisión definitiva.

Además, buscan sumar las más de 650 firmas que reunieron en rechazo a la iniciativa a las presentaciones realizadas ante las autoridades municipales y provinciales.