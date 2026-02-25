Histórica cobertura de LVDIEZ en la 50ª Vuelta Ciclista de Mendoza: transmisión total, récord digital y presencia en cada etapa

La cobertura de LVDIEZ de la 50ª Vuelta Ciclista de Mendoza fue un ejemplo de periodismo deportivo integral: combinó narración intensa con análisis técnico, historias humanas y presencia en terreno.

Desde los días previos al inicio de la carrera, LVDIEZ preparó un despliegue especial para la 50° edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, una competencia que se extendió del 12 al 22 de febrero de 2026 con 10 etapas atravesando toda la provincia.

La emisora planteó una cobertura multiplataforma, combinando transmisión en AM 720, FM 104.1 y online vía lvdiez.com.ar, además de streaming en vivo por redes sociales y YouTube, logrando cifras de visualización que superaron hasta el momento las 97.000 reproducciones durante las etapas.

La cobertura no solo se limitó a la narración del evento deportivo: incluyó contexto histórico, análisis técnico y entrevistas con protagonistas, generando un relato profundo que conectó al oyente con los protagonistas y la tradición de la vuelta.

El equipo de transmisión

En el estudio central, la transmisión estuvo a cargo de Daniel Dambrosio y Tomás Turela, quienes llevaron la conducción con ritmo preciso y lectura constante de lo que ocurría en cada tramo de la carrera. A su lado, Pablo Flores se encargó de las locuciones comerciales, aportando una voz conocida que articula los pasajes entre la información, la conexión con la ruta y las notas con los protagonistas.

En terreno, la cobertura fue liderada por los enviados especiales Fabián Seguín y Fredy Olmedo, quienes siguieron la carrera “metro a metro”. Su trabajo consistió en acercar al oyente el latido de la ruta con descripciones detalladas de los movimientos del pelotón, intentos de fuga, metas sprint y tácticas de equipo. Cada intervención iba acompañada de testimonios e impresiones en caliente de ciclistas, equipos y directores técnicos.

Detrás del sonido y de la imagen hubo mucho más que operación técnica: hubo visión, planificación y una ejecución impecable que marcó un antes y un después en la forma de narrar un evento en LVDIEZ. El equipo técnico, liderado por Pablo Canzonieri junto con Martín Garnero, Alexis Leguiza, Rubén Mucarzel, Leo Guevara y Rodrigo Valdés, no solo garantizó una transmisión estable; hizo posible un hecho inédito e histórico.

Por primera vez en las 50 ediciones de la Vuelta Ciclista de Mendoza, un medio logró una cobertura multiplataforma, en vivo y sin interrupciones durante la totalidad de las etapas, desde el prólogo hasta el último metro de la jornada final. La integración simultánea de señal tradicional, streaming digital y plataformas sociales no fue un complemento: fue un sistema articulado que funcionó con precisión quirúrgica.

Este despliegue no solo elevó el estándar interno de LVDIEZ, sino que redefinió el piso operativo para el resto de las coberturas por venir. La radio no acompañó la Vuelta: la siguió íntegra, en tiempo real, en todos los formatos y en todos los territorios. Y eso, en términos históricos, marca un precedente.

Etapa reina – Ascenso al Cristo Redentor

La 9ª etapa la más vista, considerada la etapa reina por su exigencia en Alta Montaña y llegada al Cristo Redentor, fue uno de los momentos más intensos y emotivos de la transmisión. Al igual que todas las etapas anteriores, se siguió en vivo mediante streaming y fue la más convocante para las audiencias que en tiempo real llegó a las 10mil vistas en tiempo real en el canal de youtube. Con la narración al instante de las dificultades del trazado y la batalla entre los líderes de la general. Hasta el momento, la transmisión de ésta sola etapa supera las 18mil vistas.

La cobertura combinó relatos de la lucha en la montaña, comentarios técnicos y actualizaciones constantes de la clasificación general que mantenían enganchada a la audiencia desde los primeros kilómetros hasta la llegada.

Cierre y definición

La transmisión final de LVDIEZ culminó con la cobertura de la 10ª y última etapa, que partió desde la Casa de Gobierno de Mendoza y terminó en un circuito urbano de Guaymallén. Fue la etapa decisiva para coronar campeón al cordobés Christian Moyano, quien se impuso en la general tras 10 intensas jornadas y se convirtió en el primer cordobés en ganar la Vuelta de Mendoza, manteniendo el liderazgo desde la tercera etapa.

Durante el cierre de la competencia, la emisora ofreció:

Narración minuto a minuto del pelotón.

Comentarios sobre metas sprint, incluyendo el triunfo final de Leonardo Cobarrubia en el parcial.

en el parcial. Reacción del campeón y su entorno, con énfasis en la emoción del momento.

Balance histórico de la edición número 50, resaltando su significación en el calendario del ciclismo argentino.

Impacto y respuesta de la audiencia

La cobertura tuvo una respuesta entusiasta del público. La interacción en redes, comentarios en las transmisiones en vivo y la participación en los segmentos deportivos en aire mostraron una conexión sólida entre la radio y su audiencia.

El uso de formatos digitales potenció la experiencia auditiva tradicional, extendiendo la llegada de la Vuelta más allá del dial.