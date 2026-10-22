¿Hay recesión en Argentina? 

El titular de la Unión Industrial de Mendoza, Mauricio Badaloni, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, la caída de la actividad en sectores clave y la presión impositiva. Además, reclamó una reducción de impuestos para impulsar la inversión y el empleo.

La economía argentina atraviesa un período de estancamiento que genera preocupación entre los empresarios y alimenta las advertencias sobre una posible recesión técnica. La caída de la actividad en sectores industriales, las dificultades para sostener el empleo y los problemas financieros de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) forman parte del escenario que describió Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Mendoza.

En diálogo con Noticiero 9, el empresario sostuvo que los indicadores económicos no muestran una recuperación suficiente y advirtió que las actividades que registran crecimiento, como la energía, el petróleo y la agroindustria, no alcanzan para compensar las dificultades de otros sectores que tienen un peso importante en la generación de puestos de trabajo.

“Lo que vemos es que la economía se está estancando. El temor de caer en una recesión, creo que ya estamos entrando en el proceso de recesión”, señaló Badaloni al analizar la situación económica del país.

Las pymes, entre la caída de la actividad y las dificultades para pagar impuestos

Uno de los puntos centrales de la advertencia del dirigente industrial es la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, entre el 50% y el 60% de las pymes presenta algún grado de dificultad para cumplir con sus obligaciones, ya sea en el pago de salarios, aportes patronales o impuestos provinciales, nacionales y municipales.

Badaloni también cuestionó los mecanismos de cobro de las administraciones tributarias y advirtió que los embargos sobre las cuentas bancarias pueden profundizar los problemas de las empresas.

“Se traban embargos en menos de 15 días, automáticamente se traban embargos en las cuentas de las pymes”, afirmó, en referencia a las complicaciones que enfrentan ante organismos como la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De acuerdo con su planteo, el bloqueo de las cuentas dificulta la operatoria cotidiana y obliga a algunas empresas a buscar alternativas fuera del sistema financiero formal, lo que demora aún más las posibilidades de recuperación.

El empresario también vinculó el estancamiento económico con la falta de crecimiento de la recaudación nacional y provincial. En ese contexto, consideró que las dificultades de las compañías repercuten sobre el conjunto de la economía y limitan la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.

Qué sectores de la economía están más complicados

Al analizar el desempeño de las distintas actividades, Badaloni identificó a la indumentaria, el sector textil y la industria metalmecánica entre los rubros que presentan los indicadores más preocupantes.

También mencionó a la construcción como una actividad que todavía no muestra una recuperación suficiente.

El problema, según explicó, es que los sectores que sí crecen no logran compensar la caída o el estancamiento de las industrias que tienen mayor capacidad para generar empleo.

“Los que están creciendo tampoco están alcanzando para generar un empleo que nos permita dar puntos de indicadores de crecimiento”, sostuvo.

Para el titular de la UIA en Mendoza, el escenario refleja una diferencia entre la estabilización de algunas variables macroeconómicas y la situación cotidiana de las empresas, que siguen enfrentando dificultades para invertir, financiarse y sostener su actividad.

La presión impositiva y el costo de financiarse en Mendoza

Otro de los ejes de la entrevista fue el impacto de los impuestos sobre el financiamiento empresarial. Badaloni señaló que la carga tributaria provincial representa un obstáculo para las pymes que necesitan acceder a créditos para sostener o ampliar sus operaciones.

Como ejemplo, indicó que los Ingresos Brutos pueden representar una carga de hasta el 8% en Mendoza, a la que se suman otros costos asociados a la actividad financiera.

En ese sentido, advirtió que la estructura impositiva puede encarecer el crédito y reducir los incentivos para invertir.

“Cuando las tasas bajan del 30%, la verdad que es más caro pagar los impuestos que pagar a los bancos, que son los que te prestan el dinero”, afirmó.

El empresario consideró que esta situación contribuye a explicar por qué no repuntan la inversión ni el consumo, dos factores que considera fundamentales para recuperar la actividad económica.

Además, sostuvo que la presión tributaria afecta la competitividad de las empresas mendocinas frente a otras provincias y países. En el caso de Chile, aseguró que los impuestos pueden representar aproximadamente el 50% del costo de un servicio o producto, una carga que, según su visión, dificulta competir en igualdad de condiciones.

Neuquén y Córdoba, los modelos que propone mirar

Al comparar la situación de Mendoza con la de otras provincias, Badaloni mencionó las políticas tributarias impulsadas por Neuquén y Córdoba como ejemplos de medidas que podrían contribuir a mejorar la competitividad.

Según explicó, Neuquén trabaja con el objetivo de establecer una alícuota cero de Ingresos Brutos para determinadas empresas en 2028, con beneficios para aquellas que incorporen trabajadores neuquinos.

También destacó el esquema de Córdoba, que contempla una tasa cero para determinadas pymes con una facturación anual inferior a los $4.500 millones.

Frente a esas iniciativas, el dirigente industrial consideró que Mendoza debería profundizar la reducción progresiva de impuestos.

Si bien reconoció que la provincia tomó algunas medidas en los últimos meses, sostuvo que todavía resultan insuficientes para aliviar los costos que enfrentan las empresas.

Entre sus principales propuestas, planteó eliminar el impuesto de sellos en determinadas operaciones y reducir al menos un 50% los costos vinculados al financiamiento de las pymes.

“Lo que esperábamos en este presupuesto es ir en ese camino”, explicó.

Para Badaloni, una reducción de la carga tributaria permitiría liberar recursos para invertir, incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos y generar empleo.

El reclamo al Gobierno: que las provincias también impulsen la recuperación

El titular de la UIA en Mendoza sostuvo que la recuperación económica no puede depender exclusivamente de las medidas que tome el Gobierno nacional, sino que también requiere políticas provinciales orientadas a mejorar las condiciones de producción.

En ese sentido, señaló que las diferencias impositivas entre jurisdicciones pueden afectar la competitividad y favorecer que algunas empresas abandonen la formalidad ante la imposibilidad de afrontar sus costos.

También mencionó iniciativas de otras provincias, como San Juan, Córdoba, Catamarca y San Luis, y remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema tributario que permita reducir los costos de las actividades productivas.

“Lo que más deseamos en esta instancia es que la microeconomía no sea solo un resorte nacional, sino que sea un resorte provincial”, expresó.

El empresario consideró que mejorar las condiciones para las pymes permitiría fortalecer el entramado productivo y ampliar las oportunidades laborales. A su entender, el desafío consiste en generar un entorno en el que las empresas puedan sostenerse dentro de la formalidad, invertir y competir tanto en el mercado interno como en el internacional.

Un encuentro empresarial para debatir la competitividad

En el tramo final de la entrevista, Badaloni se refirió al tercer Bootcamp Empresarial, una actividad impulsada desde la Unión Industrial Joven para capacitar a empresarios y emprendedores.

Según detalló, la iniciativa reúne a un grupo de entre 250 y 300 pymes vinculadas a ese espacio y, en su tercera edición, cuenta con financiamiento del sector privado.

Entre los invitados mencionó a Jorge Brito, quien abordará cuestiones vinculadas con el financiamiento y la dinámica financiera; Mario Pergolini, convocado para compartir su experiencia como comunicador y emprendedor; y Marcos Ayerra, exsubsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa a nivel nacional.

La propuesta incluye debates sobre productividad, innovación, inteligencia artificial y gestión empresarial, además del análisis de los costos impositivos que afectan al sector.

Badaloni indicó que las entradas se habían agotado tres semanas antes del evento y destacó la participación de más de 200 periodistas acreditados.

El dirigente sostuvo que, frente a las dificultades económicas, el sector industrial también busca aportar soluciones para mejorar la competitividad de las empresas.

Mientras persisten las señales de estancamiento en distintas actividades, el reclamo de los industriales mendocinos apunta a una combinación de medidas: mejorar el acceso al financiamiento, reducir la presión impositiva y generar condiciones que permitan reactivar la inversión y el empleo.