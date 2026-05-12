“Hay que luchar por la educación pública”: más de 15 mil personas marcharon en Mendoza por el financiamiento universitario

Miles de mendocinos participaron de la Marcha Universitaria para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y denunciar el ajuste del Gobierno nacional.

Miles de mendocinos participaron este martes de una nueva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y para exigir mayor financiamiento para las universidades nacionales. La movilización, que se replicó en distintos puntos del país, reunió en Mendoza a más de 15.000 personas, según datos difundidos por la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Seguridad.

La convocatoria comenzó cerca de las 16 en el campus de la UNCuyo y avanzó por el Parque General San Martín hasta llegar a Plaza Independencia, en el microcentro mendocino. Durante el recorrido hubo banderas, bombos, cánticos y mensajes contra el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

Docentes, estudiantes, egresados, jubilados universitarios, agrupaciones sociales y familias completas participaron de la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El reclamo por el financiamiento universitario

La protesta tuvo como eje principal el pedido para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.

Desde las universidades nacionales denuncian una fuerte caída del presupuesto destinado al funcionamiento de las instituciones y alertan sobre el deterioro salarial que afecta a docentes y no docentes.

En Mendoza, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, aseguró que la movilización “no es una marcha opositora”, sino una manifestación social para defender el acceso a una educación superior de calidad.

“La sociedad está acompañando la causa de la universidad pública. Queremos visibilizar un problema que hace tiempo necesita una solución”, expresó antes del inicio de la marcha.

Historias, testimonios y defensa de la universidad pública

Según estimaciones oficiales, unas 12 mil personas partieron desde el campus universitario y otras miles se fueron sumando a lo largo del recorrido.

Durante la jornada, numerosos participantes compartieron sus experiencias vinculadas a la universidad pública y explicaron por qué decidieron marchar.

Valentina, egresada de Trabajo Social de la UNCuyo, aseguró que la universidad representó una oportunidad histórica para su familia. “Fuimos la primera generación en acceder a estudios universitarios. La universidad pública nos permitió crecer y tener mejores oportunidades laborales”, señaló.

Sebastián, otro de los manifestantes, destacó el rol social de las universidades nacionales. “La educación pública es la herramienta que permite que todos podamos acceder a un futuro mejor. Hay que defenderla”, sostuvo.

También participaron estudiantes secundarios y universitarios que expresaron preocupación por el recorte presupuestario y el impacto sobre el funcionamiento de las facultades.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades

La nueva movilización se dio en medio de la tensión creciente entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios.

Las universidades denuncian que el Ejecutivo mantiene congeladas partidas presupuestarias y no ejecuta plenamente la ley sancionada por el Congreso.

En paralelo, desde Nación sostienen que existen irregularidades en algunos fondos destinados a obras universitarias y cuestionan distintos niveles de gasto dentro del sistema educativo superior.

Un incidente aislado sobre el final de la marcha

Aunque la movilización se desarrolló de manera pacífica durante gran parte de la jornada, sobre el final se registró un inconveniente SOBRE avenida Belgrano, cuando algunas personas terminaron afectadas por gas pimienta en medio de un forcejeo con efectivos policiales.

Desde la organización remarcaron que se trató de un episodio aislado que no alteró el desarrollo general de la manifestación.

Pese al incidente, la jornada volvió a mostrar una importante convocatoria en defensa de la educación pública, en un contexto marcado por el debate sobre el presupuesto universitario y el futuro del sistema educativo nacional.