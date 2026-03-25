“Hay gente en silla de ruedas haciendo fila”: hasta 5 horas de espera por turnos en el Hospital Lagomaggiore

Pacientes denunciaron demoras de hasta 5 horas para conseguir turnos y apuntaron contra problemas en WhatsApp y la web. El hospital pidió disculpas y habilitó un nuevo canal de contacto.

Este miércoles, desde la madrugada, se registraron largas filas en el Hospital Lagomaggiore, donde pacientes esperaron durante horas para conseguir un turno médico ante fallas en los sistemas online.

Según relataron, hubo esperas de más de cinco horas para poder ser atendidos en ventanilla. La situación se generó, principalmente, por fallas en los canales digitales, como la página web y el sistema de WhatsApp, que no respondían o presentaban demoras.

“Es una vergüenza. Uno viene porque está enfermo, no porque quiere. Sacás un turno y te lo dan para dentro de tres meses”, expresó una mujer que aguardaba su turno.

Otra paciente aseguró que el sistema empeoró con el tiempo: “Antes era por WhatsApp y ya costaba, ahora es peor. Hemos dado toda la vuelta a la manzana, hasta el barrio San Martín. Pensé que iba a mejorar, pero estamos de mal en peor”.

Las quejas no solo apuntaron a la demora, sino también a la dificultad para acceder a especialistas. Neurología, oftalmología y cardiología fueron algunas de las áreas más mencionadas. “Necesito turno para varios especialistas y no responden nunca el WhatsApp. No sé qué tengo y tengo que esperar”, contó otra mujer.

En algunos casos, la situación se volvió crítica. “Tengo piedras en los riñones y estoy acá esperando un turno. Si no me doliera, no vendría”, relató otra paciente visiblemente angustiada.

También hubo reclamos por la falta de prioridad en la atención. “Hay gente en silla de ruedas haciendo fila. Seamos un poco más humanos”, cuestionó una mujer que llevaba varias horas esperando.

El problema no solo afectó la salud, sino también la vida cotidiana de las familias. “Perdí un día de trabajo por hacer fila. Mi marido no pudo ir a trabajar porque tuvo que quedarse con los chicos”, comentó otra usuaria.

Un hombre que llegó durante la madrugada fue contundente: “Desde las cinco de la mañana estoy. Es terrible. La atención médica viene siendo un desastre y ni siquiera conseguís los medicamentos”.

Ante la situación, desde la dirección del hospital emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas por las demoras y reconocieron los inconvenientes en los sistemas digitales.

Además, informaron que se habilitó un nuevo número de contacto para solicitar turnos: 2616-260146. Según explicaron, este canal cuenta con mejoras tecnológicas que permitirán un acceso “más rápido y seguro”.

También solicitaron a los usuarios descartar el número anterior y agendar el nuevo, con el objetivo de evitar más inconvenientes.