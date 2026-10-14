¿Hasta cuándo siguen las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que está jornada continuará lluviosa y puede extenderse durante toda la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles continuará nublado y que podría llover durante todo el día. Está tendencia continuaría hasta mañana. El viernes se despejaría y subirá la temperatura pasando a una máxima cercana a los 18 grados.
¿Cómo estará este miércoles 14-10-2026?
Este miércoles estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 17°C | Mínima: 7°C
Jueves 15-10-2026
Mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 18°C | Mínima: 6°
Viernes 16-10-2026
El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable el sur provincial en la tarde. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 18°C | Mínima: 7°C
Sábado 17-10-2026
El sábado estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 21°C | Mínima: 8°C
Domingo 18-10-2026
Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 9°C