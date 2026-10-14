¿Hasta cuándo siguen las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que está jornada continuará lluviosa y puede extenderse durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles continuará nublado y que podría llover durante todo el día. Está tendencia continuaría hasta mañana. El viernes se despejaría y subirá la temperatura pasando a una máxima cercana a los 18 grados.

¿Cómo estará este miércoles 14-10-2026?

Este miércoles estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C

Jueves 15-10-2026

Mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°

Viernes 16-10-2026

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable el sur provincial en la tarde. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Sábado 17-10-2026

El sábado estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Domingo 18-10-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C