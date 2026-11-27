Heredero de uno de los grupos económicos más importantes del país, permaneció seis meses en cautiverio en 1974 y su familia pagó 60 millones de dólares para conseguir su liberación. Años después, tuvo un papel central en el programa económico que marcó el inicio de la gestión de Carlos Menem.

El empresario Jorge Born, una de las figuras más influyentes del mundo corporativo argentino y heredero del histórico grupo Bunge y Born, murió este viernes 27 de noviembre a los 92 años. Su nombre quedó ligado a algunos de los episodios más impactantes de la historia nacional: desde el secuestro de Montoneros que conmocionó al país en los años 70 hasta su participación en el diseño del programa económico que acompañó los primeros meses del gobierno de Carlos Menem.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born pertenecía a una de las familias más poderosas del empresariado nacional. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego continuó sus estudios en la prestigiosa escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada con Bunge y Born, un conglomerado que llegó a tener una enorme presencia en la economía argentina. El grupo desarrollaba actividades relacionadas con el comercio de cereales, la industria alimenticia, los textiles, las pinturas y la fabricación de envases. Entre las compañías que estuvieron bajo su órbita se encontraban Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.

Sin embargo, uno de los capítulos que marcaría para siempre su vida ocurrió el 19 de septiembre de 1974.

El secuestro de Montoneros y un rescate récord

Ese día, Jorge Born y su hermano Juan fueron interceptados por integrantes de la organización Montoneros mientras se trasladaban en un automóvil por la zona norte del Gran Buenos Aires. El operativo, conocido como Operación Mellizas, había sido preparado durante meses y tenía como objetivo obtener una suma millonaria a cambio de la liberación de ambos.

Los hermanos fueron trasladados a un lugar de cautiverio en Carapachay, partido de Vicente López. La organización exigió 60 millones de dólares, una cifra extraordinaria para aquella época y que convirtió al episodio en uno de los rescates más elevados de la historia.

La liberación no se produjo al mismo tiempo. Juan recuperó la libertad después de aproximadamente 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante 180 días, cerca de seis meses.

La negociación tuvo una particularidad: Born debió intervenir en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago exigido por sus captores.

El episodio tuvo una enorme repercusión nacional e internacional y provocó un profundo impacto en la familia, que después de la liberación decidió trasladar su residencia a San Pablo, Brasil.

La inesperada sociedad con uno de sus captores

Uno de los aspectos más sorprendentes de su historia llegó años después, cuando Born estableció un vínculo personal y comercial con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación de su secuestro.

La relación entre ambos terminó trasladándose al mundo de los negocios. Junto con el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, participaron en la creación de Hard Communication, una compañía vinculada con emprendimientos de comunicación y entretenimiento.

La sociedad entre Born y Galimberti llamó especialmente la atención por sus antecedentes: el heredero de Bunge y Born había pasado seis meses privado de su libertad por una operación de la organización a la que pertenecía su socio.

Según reconstrucciones periodísticas, el empresario había explicado que aquel acercamiento también le había permitido recuperar parte del dinero que su familia había entregado como rescate.

El Plan BB y su influencia en el gobierno de Menem

Otro momento determinante de su trayectoria llegó en 1989, cuando Carlos Menem asumió la Presidencia en medio de una profunda crisis económica y una hiperinflación que golpeaba al país.

En ese contexto, Born acercó al nuevo mandatario una propuesta económica elaborada por el grupo familiar, conocida como Plan BB, por las iniciales de Bunge y Born.

La iniciativa contemplaba medidas de desregulación y modificaciones en las restricciones, los cupos y los aranceles a las importaciones. Su influencia fue significativa: dos ejecutivos vinculados con el conglomerado llegaron al Ministerio de Economía durante los primeros meses de la gestión menemista.

Sin embargo, el programa no consiguió contener la escalada inflacionaria y sus responsables abandonaron el Gobierno durante 1989. El fracaso también tuvo consecuencias dentro de Bunge y Born: Jorge Born perdió protagonismo en la conducción y comenzó una reestructuración que, con el tiempo, terminó con la desvinculación de la familia de la empresa.