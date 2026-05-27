¿Hasta cuándo siguen las tardes soleadas en Mendoza?

Contingencias Climáticas de la provincia advirtió que continuarán las bajas temperaturas pero con valores máximos cercanos a los 18 grados. La semana próxima disminuirá considerablemente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este miércoles continuará fresco pero con tardes agradables en la provincia. En ese sentido, señaló que seguirán las heladas en la madrugada pero por la tarde sale el sol y mejora el tiempo.

Para la semana próxima se prevé que las máximas solo alcancen los 13 grados y transitemos jornadas más frescas.

¿Cómo estará este miércoles 27-05-2026?

Este miércoles estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Jueves 28-05-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

El finde se mantendrá igual

El fin de semana, en tanto se mantendrá en las mismas condiciones. Con máximas cercanas a los 18 grados y con tardes agradables.

La se lomana próxima baja la temperatura

La semana próxima si bajará la temperatura con máximas que solo llegarían a los 13 grados.