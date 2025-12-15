Harán un nuevo puente entre Godoy Cruz y Guaymallén: dónde estará y qué pasará con el tránsito en la Costanera

Comenzaron los trabajos para construir un nuevo puente que conectará Godoy Cruz con Guaymallén, una obra clave que permitirá un acceso directo a Costanera Sur a la altura del Parque Mitre y la cancha de Godoy Cruz.

Comenzaron los trabajos para construir un nuevo puente que conectará Godoy Cruz con Guaymallén, una obra clave que permitirá un acceso directo a Costanera Sur a la altura del Parque Mitre y la cancha de Godoy Cruz. El proyecto busca mejorar la conectividad vial, descomprimir el tránsito y reforzar la seguridad urbana, sin afectar el transporte público ni el Metrotranvía.

Godoy Cruz puso en marcha una de las obras de infraestructura más esperadas de los últimos años: la construcción de un puente de vinculación entre calle Mitre, Lencinas y la Costanera Sur, una conexión estratégica que permitirá unir de manera más directa los departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén.

Los trabajos se desarrollan en la zona norte de las vías del Metrotranvía, a la altura del Parque Mitre y del estadio del Tomba, y forman parte de un proyecto que había sido planificado hace más de cuatro décadas, pero que recién ahora comienza a materializarse.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, remarcó el valor estructural del proyecto y su impacto en la movilidad urbana. “Esta vinculación se pensó cuando se modernizó la Costanera y nunca se concretó. Hoy estamos dando inicio a una obra largamente esperada por vecinos y automovilistas”, señaló.

La nueva infraestructura permitirá subir directamente a la Costanera Sur, descomprimiendo el tránsito del centro godoycruceño y mejorando la fluidez vehicular hacia puntos clave como el Acceso Sur y el carril Rodríguez Peña.

Dónde estará el puente de la Costanera y cómo funcionará

El proyecto contempla la conexión de las calles Lencinas y Mitre con la avenida Gobernador Ricardo Videla, mediante una intervención integral que tendrá circulación tanto vehicular como peatonal. Mientras tanto, un viaducto permitirá salvar el desnivel existente a la altura de Remedios de Escalada.

Desde el municipio aclararon que no habrá cortes en el transporte público ni afectaciones al Metrotranvía durante la ejecución de la obra, un punto clave para la circulación diaria en la zona.

El plazo estimado de ejecución es de ocho a nueve meses, con una inversión cercana a los dos millones de dólares, financiada de manera conjunta entre el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza, a través de un convenio con Vialidad Provincial.

Además, el proyecto se complementará con futuras intervenciones, como el ensanche de calle Carola Lorenzini, que reforzarán la conectividad del sector y acompañarán el crecimiento urbano de la zona.