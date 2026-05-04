Hantavirus: aseguran que Mendoza no es zona endémica y refuerzan medidas de prevención

En medio de la preocupación generada por casos recientes a nivel nacional, autoridades sanitarias de Mendoza llevaron tranquilidad a la población y recordaron la importancia de las medidas preventivas frente al hantavirus.

Desde el Ministerio de Salud provincial, la jefa del Departamento de Epidemiología, Andrea Falaschi, explicó que Mendoza no es una zona endémica para esta enfermedad. “En el país se registran entre 25 y 30 casos por año, principalmente en regiones del sur y centro, así como en provincias como Entre Ríos, Tucumán y Salta”, detalló.

En ese sentido, aclaró que en la provincia no se han detectado casos autóctonos. “Los pocos casos confirmados han sido importados, es decir, personas que contrajeron el virus en otras provincias”, indicó. Además, precisó que desde 2018 no se registran casos en Mendoza.

El hantavirus se transmite a través del contacto con secreciones de roedores infectados, principalmente el ratón colilargo. Este animal elimina el virus mediante la orina, la saliva y la materia fecal, que al secarse pueden contaminar el ambiente. La infección ocurre cuando las personas inhalan partículas en espacios cerrados o con poca ventilación.

Sobre los síntomas, Falaschi explicó que la enfermedad puede comenzar como un cuadro febril inespecífico, con fiebre, dolores musculares, vómitos y diarrea. En los casos más graves, puede derivar en una afección cardiopulmonar que provoca insuficiencia respiratoria y requiere internación con asistencia mecánica.

Las recomendaciones están especialmente dirigidas a quienes realizan actividades al aire libre, como camping o trekking. Se aconseja elegir lugares habilitados y evitar zonas con maleza o presencia de roedores. Antes de ingresar a espacios cerrados como galpones o refugios, se recomienda ventilarlos durante al menos 30 minutos.

También es fundamental evitar la limpieza en seco en lugares donde pueda haber restos de roedores. “Siempre hay que humedecer previamente con agua y lavandina, usar guantes y mascarilla para evitar la inhalación de partículas contaminadas”, remarcó la especialista.

Desde Salud insistieron en que, si bien la situación en Mendoza es favorable, la prevención sigue siendo clave para evitar contagios.