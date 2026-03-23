Hallaron un hombre muerto en un canal de riego en Luján de Cuyo

El hombre había sido buscado intensamente por familiares y amigos tras no regresar a su domicilio, lo que derivó en un amplio operativo de búsqueda.

Un hecho que generó conmoción Luján de Cuyo tuvo lugar el domingo por la noche, cuando un hombre fue encontrado sin vida en un canal de riego ubicado sobre calle Terrada, a la altura del club Maristas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima circulaba en bicicleta por la vereda y, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó al cauce. El hallazgo se produjo tras un operativo de búsqueda iniciado por familiares y amigos, quienes habían advertido su ausencia.

El hombre había participado horas antes de una reunión con amigos y se dirigía hacia su domicilio al momento del accidente. Las pericias buscan establecer si el fallecimiento se produjo por un golpe sufrido en la caída o por ahogamiento dentro del canal.

En el lugar trabajó personal policial y judicial, con la intervención de la Fiscalía de Homicidios, que tomó el caso para esclarecer las circunstancias. Los investigadores encontraron las pertenencias de la víctima en la escena, lo que permitió descartar, al menos en esta instancia, la hipótesis de un ataque o la participación de terceros.

La investigación continúa y se esperan los resultados de las pericias para confirmar la causa exacta del fallecimiento. Por el momento, todo apunta a que se trató de un accidente vial en solitario con desenlace fatal, sin indicios de delito.