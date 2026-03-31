Hallaron sin vida al andinista perdido en el Cerro Santa Elena

El cuerpo del hombre fue localizado por la Unidad VANT tras un intenso operativo de búsqueda en alta montaña. El deportista había iniciado el ascenso desde Las Cuevas y fue encontrado en territorio chileno, con apoyo de Carabineros.

Un andinista que se encontraba desaparecido en la zona de alta montaña fue hallado sin vida en el Cerro Santa Elena, a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. El hallazgo se produjo gracias a la intervención de la Unidad VANT, que logró ubicar el cuerpo tras varias horas de búsqueda.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre había llegado por sus propios medios hasta Las Cuevas, donde dejó estacionado su vehículo antes de iniciar el ascenso. Al perderse el contacto con él, se activó un operativo encabezado por la Patrulla de Rescate (UPRAM) junto a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.

El personal ascendió al cerro y alcanzó la cumbre durante la tarde del lunes, aunque en ese momento no lograron divisar al andinista. La búsqueda continuó durante la madrugada y finalmente, mediante el uso de tecnología aérea, se confirmó su fallecimiento.

Ante esta situación, se dispuso el refuerzo del operativo para llevar adelante las tareas de recuperación del cuerpo en una zona de difícil acceso.

Además, las autoridades de Carabineros de Chile autorizaron el ingreso del personal argentino a territorio chileno, lo que permitió coordinar acciones conjuntas para el descenso.