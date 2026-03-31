Desapareció un andinista en el Cerro Santa Elena y despliegan un operativo de rescate en conjunto con Chile

El montañista de 38 años fue visto por última vez el domingo tras hacer cumbre. La Fiscalía de Delitos Complejos ordenó dar aviso a Carabineros y al Juzgado Federal, mientras equipos argentinos y chilenos coordinan tareas terrestres y aéreas. El helicóptero Halcón 3 sobrevoló Potrerillos por el mal clima en la cordillera.

La desaparición de un andinista de 38 años en el Cerro Santa Elena ha generado un amplio despliegue de búsqueda y rescate en la alta montaña mendocina. El hombre fue visto por última vez el domingo 29 de marzo, alrededor de las 16.15, tras hacer cumbre y comenzar el descenso. Desde entonces no se tuvo más contacto.

El Cerro Santa Elena, de 4.550 metros de altura, se ubica en la zona de Las Cuevas, departamento de Las Heras, muy cerca del Monumento Cristo Redentor y en plena frontera con Chile. Aunque no es uno de los picos más técnicos de la cordillera, su ascenso exige experiencia y preparación, ya que las condiciones climáticas pueden variar de manera brusca y complicar el descenso.

El operativo inicial incluyó a la Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) y al Grupo Especializado de Alta Montaña de Gendarmería Nacional (GEAM), que ascendieron hasta la cumbre, realizaron rastrillajes en paredes y maniobras de rápel para descartar posibles caídas. También se desplegaron drones de la Unidad VANT para detectar puntos de calor, pero los resultados fueron negativos.

En las últimas horas, la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Claudia Ríos, ordenó dar aviso a Carabineros de Chile y al Gobierno, dado que la búsqueda se desarrolla en una zona limítrofe. También se dio intervención al Juzgado Federal en turno, para garantizar la coordinación judicial y binacional.

La comunicación se mantuvo con el comisario inspector Antonio Ibaceta, responsable de la coordinación entre UPRAM, VANT y Gendarmería, y con el comandante Marcelo Ramón Airoldi, segundo jefe de la Escuela 27 de Uspallata, dependiente de la Región X. La articulación busca asegurar que tanto Argentina como Chile trabajen de manera conjunta en el operativo.

El helicóptero Halcón 3 realizó un sobrevuelo en la zona de Potrerillos, ya que las condiciones climáticas adversas impidieron el paso por el cordón de Bonilla. El despliegue aéreo busca ampliar el radio de búsqueda y cubrir sectores de difícil acceso por tierra, aunque el clima sigue siendo un factor determinante.

Mientras tanto, equipos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y Carabineros de Chile continúan con las tareas de búsqueda tanto por tierra como por aire. La coordinación binacional es clave para cubrir todos los sectores del cerro y sus alrededores, donde se presume que podría encontrarse el andinista.

Las autoridades remarcan que la búsqueda continuará de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del hombre. La combinación de recursos humanos, tecnológicos y aéreos busca garantizar un operativo exhaustivo en un terreno complejo y de difícil acceso.