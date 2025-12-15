Hallaron muerta a una mujer en Maipú y la justicia investiga si fue un femicidio

Una mujer de 38 años fue encontrada sin vida en su vivienda de Gutiérrez y, aunque en un primer momento el caso se investigó como un suicidio, la Fiscalía de Homicidios activó el protocolo de femicidio. Su pareja quedó detenida mientras avanzan las pericias.

Gimena Sabrina Gómez, de 38 años, fue hallada sin vida el lunes por la noche en su casa en Gutiérrez, Maipú, y la causa en un primer momento se investigó como un suicidio, pero en las últimas horas, la Fiscalía de Homicidios comenzó a analizar si se trató de un femicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pringles y Antártida Argentina. En un primer momento, el caso ingresó al sistema judicial como un presunto suicidio, pero tras las primeras actuaciones, el Ministerio Público Fiscal ordenó aplicar el protocolo correspondiente a muertes violentas de mujeres.

Según consta en el expediente, cerca de las 20:30 del lunes, un vecino alertó al 911 luego de que la pareja de la víctima llegara a su domicilio y manifestara haber encontrado a la mujer colgada. Personal de la Comisaría 54 de Maipú se trasladó al lugar y entrevistó al hombre, pareja de Gómez.

El hombre relató que se había ausentado del domicilio durante unas dos horas y que, al regresar, no obtuvo respuesta al llamar a su pareja. Tras ingresar a la vivienda, dijo haberla encontrado sin vida en el fondo del terreno, donde funcionaba un taller.

Un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento y, posteriormente, Policía Científica inició las pericias de rigor.

Ante la complejidad del caso, el ayudante fiscal Roberto Chapel dispuso la intervención de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien quedó a cargo de la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que la víctima había tenido antecedentes de adicciones e incluso un intento de suicidio previo, un dato que forma parte del análisis del caso. Sin embargo, la escena del hecho, el contexto y algunos elementos todavía bajo reserva llevaron a los investigadores a no descartar ninguna hipótesis.

Por el momento, la causa continúa bajo estricta investigación para determinar si la muerte de Gimena Sabrina Gómez fue un homicidio en contexto de violencia de género o un suicidio. Mientras tanto, el sospechoso permanece detenido y a disposición de la Justicia.