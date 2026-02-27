Hallaron la camioneta rodaba del ministro Fayad en Tucumán

El vehículo, una Toyota Hilux SW4 gris oscuro, fue interceptado en un control policial en Río Huacra, donde dos mendocinos quedaron aprehendidos. La Justicia inició una causa por encubrimiento en el marco de un hurto agravado de automotor.

La Policía de Tucumán recuperó una Toyota Hilux SW4 gris oscuro que había sido sustraída en Mendoza y pertenecía al ministro de Hacienda, Víctor Fayad. El operativo se concretó en un control vehicular de rutina en el Destacamento Río Huacra, donde dos hombres oriundos de Mendoza fueron detenidos mientras circulaban en el rodado con pedido de secuestro.

El robo se produjo el lunes en Luján de Cuyo, cuando Fayad asistió a la vivienda del ministro de Gobierno, Natalio Mema. Al retirarse del encuentro, el funcionario advirtió que su camioneta había desaparecido. La denuncia fue radicada esa misma noche y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján, con intervención de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental.

Dos días después, el vehículo fue interceptado en Tucumán. Los efectivos verificaron la patente en el sistema SIFCOP y confirmaron que existía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado de automotor. El rodado era conducido por un hombre domiciliado en Lavalle, acompañado por otro mendocino, quienes aseguraron que se dirigían hacia Orán, en la provincia de Salta, para realizar compras.

El conductor declaró que había alquilado la camioneta, pero no pudo presentar documentación que respaldara esa versión. Ante la falta de pruebas, la Policía procedió al secuestro del vehículo y a la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia tucumana.

La causa fue caratulada como “Encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor” y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. El fiscal interviniente ordenó la constatación de domicilios, la verificación de antecedentes y la intervención de Criminalística para profundizar las pericias.

El caso generó fuerte repercusión, ya que involucra a un funcionario clave del gabinete de Alfredo Cornejo. La rápida recuperación del vehículo puso en evidencia la coordinación entre fuerzas provinciales, aunque también reavivó el debate sobre la inseguridad en Mendoza y la circulación de autos robados entre provincias.

La camioneta ya fue asegurada y se espera que en los próximos días regrese a Mendoza. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si los aprehendidos tuvieron participación directa en el robo ocurrido en Luján de Cuyo o si actuaron como encubridores. La investigación continúa y se aguardan nuevas medidas para esclarecer el hecho.