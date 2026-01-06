Hallaron el cuerpo de una mujer en una acequia de Guaymallén

La Fiscalía de Homicidios analiza las circunstancias del hecho ocurrido en Villa Nueva y aguarda los resultados de la necropsia para determinar las causas del fallecimiento.

En la noche del lunes, vecinos de Guaymallén alertaron al 911 tras observar un cuerpo flotando en una acequia ubicada en la zona de Villa Nueva, sobre calle Victoria al 2400. Minutos después, personal policial y de Bomberos se presentó en el lugar y confirmó el hallazgo de una mujer sin vida.

El procedimiento se realizó cerca de las 22.30 y contó con la intervención de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios, que dispusieron el retiro del cadáver y el inicio de las pericias correspondientes. Según informaron fuentes oficiales, la víctima se encontraba sin remera y presentaba escoriaciones en las rodillas, compatibles con golpes ocasionados por el arrastre del agua.

En una primera evaluación, los investigadores señalaron que no se observaron lesiones graves ni signos evidentes de violencia externa. La hipótesis inicial apunta a que la mujer habría fallecido por ahogamiento, aunque se aguardan los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense para confirmar la causa de muerte.

La identificación de la víctima aún no pudo concretarse debido a la humedad en las manos, lo que dificultó el uso de equipos biométricos. Hasta que se logre establecer su identidad o se presente algún familiar, la causa permanecerá caratulada como “averiguación de muerte”.

El hallazgo generó conmoción en la zona, ya que se trata de un sector urbano con circulación constante de vecinos. La acequia donde fue encontrado el cuerpo atraviesa varias cuadras y desemboca en arterias principales de Guaymallén, lo que facilitó que testigos advirtieran rápidamente la situación.

Las autoridades trabajan para reconstruir cómo se produjo la caída al cauce y si la mujer padecía alguna condición de salud previa que pudiera haber influido en el desenlace. La investigación busca determinar si se trató de un accidente o si existieron otras circunstancias que derivaron en el hecho.