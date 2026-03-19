“Hace 16 años que estamos acá y nunca habíamos vivido algo así”: comerciantes y vecinos de Benegas hartos de que les roben a toda hora

Vecinos y comerciantes del distrito de Benegas, en el departamento de Godoy Cruz, atraviesan semanas de creciente preocupación por una ola de robos que se intensificó entre febrero y marzo. Según relatan, los hechos se repiten con una modalidad similar y afectan tanto a locales comerciales como a vehículos estacionados en la zona.

Los episodios delictivos se concentran principalmente durante la madrugada, cuando hay escasa circulación y, de acuerdo con los testimonios, poca presencia policial. Las calles más afectadas son Cervantes, Aristóbulo del Valle y arterias aledañas, donde en el último mes al menos siete u ocho comercios sufrieron robos.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en una carnicería ubicada sobre calle Cervantes, que fue blanco de tres robos en apenas dos semanas. Cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes: llegan en vehículo, arrojan piedras o utilizan una masa para romper las vidrieras y, en cuestión de minutos, ingresan al local para sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos como posnet o terminales de pago.

“En una semana entraron tres veces. Rompieron los vidrios, se metieron y se llevaron lo que había en la caja. También se llevan los equipos de cobro, que después usan para otros delitos”, contó uno de los comerciantes afectados.

Si bien los montos robados no suelen ser elevados, el mayor perjuicio radica en los daños materiales. Reponer una vidriera puede costar entre $600.000 y $900.000, una cifra difícil de afrontar, especialmente cuando los ataques se repiten en cortos períodos. En algunos casos, las aseguradoras dejan de cubrir los daños por la reiteración de los hechos.

“Ya no nos reconocen los arreglos porque fueron varias veces seguidas. La última tuvimos que pagar el vidrio de nuestro bolsillo para poder seguir trabajando”, explicó otra comerciante.

Los vecinos también advierten que los robos no se limitan a los negocios. Durante la noche, delincuentes rompen vidrios de vehículos estacionados y sustraen pertenencias como mochilas, estéreos o cualquier objeto de valor que encuentren en el interior.

“Hace 16 años que estamos acá y nunca habíamos vivido algo así. Esto se agravó en las últimas semanas”, señaló un vecino de la zona, quien aseguró haber sido testigo de varios hechos.

A pesar de las denuncias realizadas y la intervención de personal de Criminalística en algunos casos, los damnificados aseguran que no han obtenido respuestas concretas. “Hemos hecho las denuncias, se aportaron imágenes, pero no hay solución”, reclamaron.

Ante este escenario, comerciantes y residentes de Benegas exigen mayores medidas de seguridad y una mayor presencia policial durante la madrugada, con el objetivo de frenar una problemática que, aseguran, se volvió cotidiana.