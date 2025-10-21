Habrá cortes de tránsito en el Nudo Vial de Costanera por obras: cuándo y en qué horarios

La Municipalidad de Guaymallén informó que habrá restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera, una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Mendoza. Las limitaciones se aplicarán desde este miércoles 22 hasta el viernes 24 de octubre.

La Municipalidad de Guaymallén informó que durante esta semana se aplicarán restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera, debido al inicio de un plan paisajístico integral que forma parte del proyecto de puesta en valor del espacio verde. Si bien no se cortará de manera total, si habrá complicaciones para transitar desde este miércoles 22 hasta el viernes 24 de octubre.

El operativo, coordinado por la Subdirección de Espacios Verdes junto con Vialidad Provincial y la Municipalidad de Mendoza, busca mejorar la infraestructura, el entorno paisajístico y la calidad urbana de esta zona considerada una de las principales vías de ingreso a la Ciudad.

Mendoza: cuándo comienzan las restricciones de tránsito en el nudo vial

Las tareas se desarrollarán entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, de 6.30 a 8.00 de la mañana, y contemplan la colocación de champas de césped en el sector este del Nudo Vial, correspondiente al territorio de Guaymallén.

Durante ese lapso, el camión que transportará el material permanecerá estacionado en el predio, lo que reducirá parcialmente la circulación, aunque no habrá cortes totales del tránsito.

Para garantizar el orden vehicular, personal de Tránsito y Seguridad Vial estará presente en la zona. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones, respetar las indicaciones y reducir la velocidad al circular por el área afectada.