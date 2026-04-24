Habrá cortes de luz en 4 departamentos de Mendoza este sábado y domingo

Desde Edemsa informaron que llevarán adelante cortes de luz programados que afectarán a varios vecinos de Mendoza este 25 y 26 de abril.

Durante la mañana y tarde de este sábado 25 y domingo 26 de abril, varios vecinos de 4 departamentos de la Provincia de Mendoza se verán afectados por cortes programados en el suministro eléctrico. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas en Tupungato, San Rafael, Ciudad y San Carlos.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa informaron que se trata de tareas de mantenimiento y afectará a los departamentos de Tupungato, San Rafael, Ciudad y San Carlos este fin de semana.

Estos son los cortes de luz para este sábado 25 y domigno 26 de abril de 2026

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio eléctrico para este fin de semana:

Sábado 25 de abril:

Tupungato

En las inmediaciones de la intersección de Ruta Nacional N°40 con calle Guiñazú. De 9.00 a 12.00 h.

San Rafael

Entre calles Chacabuco, Soberanía Austral, Mitre y Rivadavia; Villa 25 de Mayo. De 16.00 a 17.00 h.

Domingo 26 de abril:

Ciudad

En la intersección de calle 9 de Julio con Gutiérrez y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Perú, entre Gutiérrez y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.

San Carlos

Entre calles Quiroga, Granaderos, Las Heras y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 11.30 h.

En calle Don Bosco, entre San Martín y Ruta Nacional N°40. Entre calles San Martín, 25 de Mayo, Las Heras y Don Bosco. De 10.40 a 13.40 h.

Mirá los cortes de todo la semana acá: Edemsa