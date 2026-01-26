Habrá cortes de agua por las intensas lluvias y crecida en Alta Montaña

La empresa Aguas Mendocinas informó que distintos barrios del Gran Mendoza registran baja presión y suspensión del suministro debido a la turbidez que afectó las plantas potabilizadoras.

La mañana de este lunes comenzó con complicaciones para miles de vecinos del Gran Mendoza. Aguas Mendocinas informó que, debido a la crecida en Alta Montaña, el servicio de agua potable se encuentra resentido en distintos sectores de la provincia. El fenómeno se originó en la zona de Agua de las Avispas, donde el aumento del caudal provocó una fuerte turbidez en el agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras.

La empresa debió detener momentáneamente el funcionamiento de las plantas Luján I, Luján II, Benegas y Alto Godoy, lo que generó cortes y baja presión en varios barrios. Aunque las instalaciones ya fueron reincorporadas al sistema, el suministro aún no se normaliza por completo y persisten inconvenientes en zonas puntuales.

Desde la compañía aclararon que el proceso de recuperación es progresivo y que el servicio se irá estabilizando en las próximas horas. Sin embargo, recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable del recurso, evitando consumos innecesarios mientras se restablece la presión habitual.

El episodio se suma a las consecuencias de las intensas lluvias registradas en la cordillera, que también mantienen cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, complicando el tránsito hacia Chile. La situación evidencia cómo los fenómenos climáticos en alta montaña impactan directamente en la provisión de servicios básicos en el llano.

Zonas afectadas por los cortes de agua

Ciudad de Mendoza : barrio La Favorita.

: barrio La Favorita. Godoy Cruz : de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso; barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

: de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso; barrios 4 de Julio y Los Barrancos. Guaymallén: sectores de Dorrego y Las Cañas.

