Habló una de las víctimas del “tirador de la bicicleta” y contó cómo fue el ataque que dejó a su hijo con graves secuelas

Marcelo relató el violento episodio ocurrido en octubre de 2025 en Las Heras, cuando la camioneta en la que viajaba junto a su hijo y sus sobrinos fue atacada a tiros. Tras conocer el streaming en el que uno de los jóvenes detenidos habría hablado del hecho y se habría identificado como el “tirador de la bicicleta”, volvió a pedir justicia.

El recuerdo de aquel ataque volvió a golpear a Marcelo después de que se difundiera el insólito streaming protagonizado por dos jóvenes que se encontrarían privados de la libertad en Mendoza. En esa transmisión, uno de ellos habría hecho referencias a un violento episodio ocurrido en Las Heras y se habría identificado como el “tirador de la bicicleta”.

Marcelo fue una de las víctimas de aquel ataque ocurrido en octubre de 2025. Esa tarde manejaba una camioneta por inmediaciones del barrio 8 de Abril junto a su hijo de 23 años y dos sobrinos cuando, según su relato, un joven que circulaba en bicicleta se acercó y comenzó a disparar.

Su hijo recibió un impacto en la zona de la carótida y sufrió graves consecuencias neurológicas. Actualmente continúa con un proceso de rehabilitación.

Luego de que dos detenidos salieran por streaming habló la víctima:“Venía con el arma y me estaba apuntando”

Marcelo recordó que se encontraba al volante cuando advirtió la presencia de un joven en bicicleta. Según contó, inicialmente no comprendió qué estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando ingresó al barrio volvió a verlo y notó que llevaba un arma.

El hombre aseguró que el atacante comenzó a apuntar directamente hacia la camioneta. Ante esa situación, decidió acelerar para intentar alejarse del lugar. Fue entonces cuando comenzaron los disparos.

“Yo lo que tenía era acelerar la camioneta y pasarlo”, relató al recordar aquellos segundos. El padre estimó que escuchó entre 15 y 20 disparos y calculó que alrededor de ocho proyectiles impactaron contra el vehículo.

Una de las peores consecuencias del episodio, fueron las lesiones que sufrió su hijo. El joven, de 23 años, recibió un disparo en la zona de la carótida, una lesión que provocó una afectación cerebral debido a la falta de circulación de sangre y oxígeno.

Desde entonces, la familia atraviesa un largo proceso de recuperación. Actualmente, el joven realiza rehabilitación para intentar recuperar parte de las capacidades afectadas por el ataque. Para su padre, las secuelas transformaron por completo la vida de un joven al que describe como trabajador, compañero y aficionado al fútbol.

El ataque no terminó solamente con las graves heridas sufridas por su hijo. Uno de los sobrinos que viajaba en la camioneta también recibió un impacto en una pierna. Según contó Marcelo, otro proyectil llegó a rozar la cabeza de otro de los ocupantes.

El relato coincide con algunas de las referencias que, según la familia, realizó el joven durante el streaming que se difundió en los últimos días.

En esa transmisión, uno de los participantes habría mencionado que una persona había recibido un disparo en la pierna y otra en el cuello. Para la familia, escuchar esas palabras volvió a abrir una herida que todavía no ha cerrado por completo.

Uno de los puntos que más indignación generó en la familia fue escuchar que durante el streaming se hicieran referencias a una supuesta disputa entre bandas.

El hombre rechazó esa versión y sostuvo que su hijo y sus sobrinos no tenían relación con ninguna banda.

El padre cuestionó especialmente que, mientras su hijo continúa con secuelas y rehabilitación, quienes serían responsables del ataque puedan hablar públicamente del episodio de una manera que la familia considera una burla.

El streaming volvió a generar angustia en la familia

El video tuvo un fuerte impacto en los familiares de las víctimas. Marcelo contó que su hijo también llegó a ver parte de la transmisión y que la situación lo afectó emocionalmente. Después de meses de internación y rehabilitación, volver a escuchar referencias al ataque significó para el joven enfrentarse nuevamente con lo ocurrido.

Además del impacto emocional, el padre de la víctima manifestó otro temor: que los acusados puedan recuperar su libertad y que el poder económico les permita evitar una condena.

El padre expresó su preocupación por la posibilidad de que personas con recursos puedan acceder a abogados y beneficiarse de decisiones que, según considera, no reflejen la gravedad de las consecuencias que dejó el ataque.

Su pedido es concreto: que quienes sean responsables respondan ante la Justicia por lo ocurrido. “No quiero que quede en la nada”, señaló a Noticiero 9.

Qué investiga la Justicia tras el ataque en Las Heras

El ataque a tiros ocurrió en octubre de 2025, en las inmediaciones del barrio 8 de Abril, en Las Heras, Mendoza.

Ahora, el contenido del streaming protagonizado por los jóvenes detenidos será analizado en el marco de las investigaciones correspondientes. Las declaraciones realizadas durante la transmisión podrían aportar elementos que deberán ser evaluados por la Justicia.

Al mismo tiempo, continúa bajo investigación cómo fue posible que los jóvenes accedieran a un teléfono celular y participaran de una transmisión desde el lugar donde se encontraban alojados.