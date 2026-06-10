Habilitan los free shops en fronteras terrestres: ¿podría abrir uno en el Paso Cristo Redentor?

Un decreto nacional autorizó la instalación de free shops en pasos fronterizos terrestres de Argentina. El complejo Cristo Redentor aparece como uno de los principales candidatos por su movimiento turístico y comercial con Chile.

El Gobierno nacional dio un paso clave para habilitar las tiendas libres de impuestos en las fronteras terrestres del país y la noticia ya genera expectativas en Mendoza. La nueva normativa abre la puerta a la instalación de free shops en distintos pasos internacionales, entre ellos el Sistema Cristo Redentor, uno de los corredores más importantes entre Argentina y Chile.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que incorpora al marco legal argentino un régimen especial para la venta minorista de productos libres de impuestos en zonas fronterizas.

¿Podría instalarse un free shop en el Paso Cristo Redentor?

Aunque el decreto no menciona específicamente qué pasos fronterizos contarán con estas tiendas, el complejo Horcones aparece como uno de los lugares con mayores posibilidades de albergar un free shop en el futuro.

La ubicación estratégica del Paso Cristo Redentor, sumada al intenso movimiento de turistas, transportistas y viajeros que cruzan entre Mendoza y Chile durante todo el año, lo convierten en uno de los puntos más atractivos para este tipo de emprendimientos.

Sin embargo, la habilitación no será automática. Cada proyecto deberá obtener autorizaciones específicas tanto del Ministerio de Economía como de las autoridades aduaneras.

Qué son las tiendas libres de impuestos

Los conocidos free shops o duty free permiten adquirir determinados productos sin la carga impositiva habitual, lo que suele traducirse en precios más competitivos para los viajeros.

Este sistema ya funciona en aeropuertos internacionales de distintos países y ahora podrá extenderse también a pasos fronterizos terrestres habilitados. Según explicó el Gobierno nacional, la medida busca impulsar la actividad económica en las zonas limítrofes, fomentar el turismo, generar empleo formal y potenciar el comercio regional.

La nueva reglamentación permitirá la comercialización de mercadería nacional e importada destinada exclusivamente al consumo personal de quienes ingresen o salgan del país.

Las ventas deberán respetar los límites establecidos por el régimen de equipaje vigente y estarán sujetas a estrictos controles aduaneros. Además, el Ministerio de Economía podrá restringir o ampliar el listado de productos autorizados según las necesidades operativas y comerciales de cada frontera.

Cuándo comenzará a aplicarse la medida

Si bien el decreto entra en vigencia este 11 de junio, su implementación práctica dependerá de una serie de normas complementarias que deberán ser dictadas por el Ministerio de Economía y por ARCA.

Ambos organismos tendrán un plazo de hasta 30 días para definir los procedimientos de autorización, fiscalización y funcionamiento de las futuras tiendas libres de impuestos.