Guaymallén: volcó una camioneta que transportaba obreros y dos terminaron hospitalizados

El accidente ocurrió en calle Tabanera. El vehículo perdió el control y cayó a un canal. Seis trabajadores viajaban a bordo y dos fueron trasladados al hospital.

Un accidente vial se produjo este martes por la mañana en Guaymallén, cuando una camioneta que trasladaba obreros volcó en la zona de Los Corralitos. Como consecuencia, varios trabajadores sufrieron golpes y al menos dos debieron ser trasladados por ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), aunque ninguno presentaba heridas de gravedad.

El hecho ocurrió sobre calle Tabanera, cuando el vehículo circulaba de sur a norte. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y la camioneta terminó cruzando la calzada y cayendo a un canal al costado del camino.

Según relató el propio chofer, el siniestro se habría originado por una falla mecánica en la dirección delantera, lo que le impidió maniobrar con normalidad.

El rodado, una Peugeot 504 de cabina simple, quedó volcado dentro del zanjón, en una zona de considerable profundidad. Vecinos y los propios ocupantes señalaron que, por fortuna, el canal no tenía agua en ese momento, lo que evitó que la situación fuera más grave.

En total viajaban unas seis personas que se dirigían a trabajar. Algunas resultaron con cortes y golpes producto del fuerte impacto.

Personal médico asistió a los heridos en el lugar y dos trabajadores fueron derivados a un centro de salud.

El lateral y la cabina de la camioneta presentaban importantes daños tras chocar contra la estructura de cemento del canal.

Policía, Tránsito municipal y accidentología trabajan en el lugar. Se mantiene media calzada interrumpida, aunque la circulación fue habilitada con precaución y desvíos cortos para no afectar el paso de colectivos y vehículos que conectan Corralitos, Colonia Segovia y zonas rurales cercanas.