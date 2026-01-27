Guaymallén: vecinos denuncian que dejaron de pasar los colectivos y advierten por agua estancada en el callejón Antonelli

Vecinos de la zona reclaman respuestas urgentes por el mal estado de las calles, la suspensión del transporte público, la falta de luminarias y la presencia de agua estancada, que genera preocupación por la proliferación de mosquitos y el riesgo sanitario.

Vecinos del Callejón Antonelli, en el departamento de Guaymallén, atraviesan una situación crítica y aseguran que desde hace meses viven prácticamente aislados. Denuncian que el transporte público dejó de circular por la zona debido al deterioro de la calzada, mientras conviven con agua estancada, calles intransitables, inseguridad y ausencia de iluminación pública.

Según relataron, el reclamo al municipio no es nuevo: aseguran que vienen pidiendo soluciones desde hace más de dos años sin obtener respuestas concretas. El principal conflicto se agravó cuando las empresas de colectivos decidieron interrumpir el servicio, dejando sin conexión a cientos de vecinos que utilizan el transporte para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites en el centro.

“Nos avisaron que el colectivo no entra más porque la calle está destruida. Justo acá termina el recorrido y somos los más perjudicados”, señalaron los vecinos, quienes explicaron que el estado del camino impide la circulación segura de los vehículos.

A esto se suma la presencia de agua acumulada por pérdidas y conexiones ilegales, que genera focos de infección y temor por la aparición de mosquitos transmisores de enfermedades, como el dengue. Además, denuncian que el agua forma pozos profundos, lo que ya provocó accidentes viales y situaciones de riesgo para peatones.

Otro de los reclamos centrales es la falta de luminarias, que agrava la inseguridad durante la noche. Los vecinos aseguran que deben caminar por la calle, sin veredas ni iluminación, mientras los vehículos circulan a alta velocidad, levantando tierra y piedras. “No se puede vivir así, hay personas con problemas respiratorios y mucho miedo de salir de noche”, expresaron.

Desde la Municipalidad de Guaymallén argumentaron que el Callejón Antonelli no sería de jurisdicción municipal, ya que se trataría de un sector no público, lo que limita las intervenciones. Sin embargo, los vecinos cuestionan esta postura y afirman que el reclamo “se pasa de un área a otra” sin soluciones reales.

También advierten por la presencia de basurales en descampados cercanos, donde personas arrojan residuos de manera irregular, sumando otro foco de contaminación a una situación que califican como “insostenible”.

Mientras tanto, los vecinos piden obras mínimas pero urgentes, como el mejoramiento del camino, mayor iluminación, control de pérdidas de agua y la restitución del transporte público, para poder recuperar condiciones básicas de seguridad y calidad de vida en una zona que, aseguran, hoy se siente abandonada.