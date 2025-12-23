Guaymallén: una joven de 29 años fue chocada por una camioneta y después un camión tractor le pisó la pierna

Como consecuencia del choque, la mujer perdió el dominio de su moto, colisionó contra un cesto de basura y su conductora salió despedida del rodado, quedando tendida sobre la calzada en sentido oeste-este. En ese momento, un camión tractor, conducido por un hombre de 34 años, que circulaba por la misma vía, advirtió la situación e intentó esquivar a la mujer, pero terminó pisándole de manera accidental el miembro inferior derecho.

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal diagnosticó a la motociclista con politraumatismo grave por accidente vial y desmembramiento de la pierna derecha, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Efectivos de Policía Vial realizaron el control de alcoholemia a los tres conductores involucrados, con resultado negativo en todos los casos, registrándose 0,0 gramos de alcohol en sangre. La investigación del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal Guaymallén.