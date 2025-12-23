Guaymallén: una joven de 29 años fue chocada por una camioneta y después un camión tractor le pisó la pierna

Guaymallén: una joven de 29 años fue chocada por una camioneta y después un camión tractor le pisó la pierna

#Mendoza

El siniestro ocurrió en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza, donde una motociclista de 29 años resultó gravemente herida tras chocar con una camioneta y ser alcanzada luego por un camión; fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un grave accidente vial se registró este lunes alrededor de las 19.30 en Guaymallén, donde una joven de 29 años que circulaba en moto resultó con lesiones de extrema gravedad tras verse involucrada en un siniestro con una camioneta y un camión.

El hecho ocurrió en la intersección de Carril Nacional (Bandera de los Andes) y calle Manuela Pedraza. Según la información aportada por la Comisaría 35, una camioneta Toyota RAV4, conducida por un joven de 18 años, circulaba por Manuela Pedraza de norte a sur y, al girar hacia el este para incorporarse a Bandera de los Andes, impactó en su costado derecho a una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc que transitaba por esa arteria de este a oeste.

Como consecuencia del choque, la mujer perdió el dominio de su moto, colisionó contra un cesto de basura y su conductora salió despedida del rodado, quedando tendida sobre la calzada en sentido oeste-este. En ese momento, un camión tractor, conducido por un hombre de 34 años, que circulaba por la misma vía, advirtió la situación e intentó esquivar a la mujer, pero terminó pisándole de manera accidental el miembro inferior derecho.

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal diagnosticó a la motociclista con politraumatismo grave por accidente vial y desmembramiento de la pierna derecha, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Efectivos de Policía Vial realizaron el control de alcoholemia a los tres conductores involucrados, con resultado negativo en todos los casos, registrándose 0,0 gramos de alcohol en sangre. La investigación del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal Guaymallén.

Seguinos en