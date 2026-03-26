Guaymallén: una delivery chocó en su moto contra una camioneta y está internada

Una joven de 28 años resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves en Guaymallén.

El siniestro se registró alrededor de las 05:15 en la intersección de las calles Juan Pascual Pringles y General José Gervasio Artigas, con intervención de la Comisaría 25. Según la información oficial, la víctima, circulaba en una motocicleta Zanella 110cc de este a oeste cuando fue impactada por una camioneta Toyota Hilux que se desplazaba de norte a sur.

Como consecuencia del choque, la motociclista sufrió una fractura expuesta de tobillo con abundante sangrado. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Central, donde los profesionales le diagnosticaron un traumatismo grave en el miembro inferior.

El conductor de la camioneta, un joven de 26 años, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). En el vehículo también viajaban tres acompañantes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. Por disposición de la fiscalía interviniente, el conductor fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones judiciales. Intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.