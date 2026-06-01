Guaymallén: un hombre de 73 años murió tras chocar contra un árbol y caer a una acequia

El accidente ocurrió este martes en calle Infanta Isabel. La víctima perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y falleció en el lugar.

Un hombre de 73 años murió luego de protagonizar un violento accidente cuando circulaba por calle Infanta Isabel en Guaymallén. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del automóvil, impactó contra un árbol y terminó dentro de una acequia.

Personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron rápidamente al lugar, pero solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima.

Según la información preliminar aportada por las autoridades, el siniestro ocurrió alrededor de las 13.30 en calle Infanta Isabel, a unos 200 metros antes de llegar a la intersección con Tabanera.

El hombre conducía un Volkswagen Gacel cuando, en circunstancias que aún intentan determinar los peritos, perdió el control del vehículo mientras avanzaba por la arteria. Tras desviarse de la calzada, el automóvil impactó de lleno contra un árbol ubicado sobre la banquina norte y terminó dentro de una acequia.

La violencia del choque provocó graves daños en el rodado y dejó al conductor atrapado en el interior.

Minutos después del accidente arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la jurisdicción y peritos que realizaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo.