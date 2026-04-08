Guaymallén: un conductor de 90 años chocó contra un colectivo y hubo una embarazada y 8 niños heridos

Un conductor de 90 años protagonizó un accidente en Guaymallén al chocar contra un colectivo, dejando varios heridos, entre ellos una mujer embarazada que fue trasladad al Hospital Lagomaggiore.

Un accidente de tránsito en Guaymallén dejó varios heridos este miércoles al mediodía, luego de que un conductor de 90 años chocara contra un colectivo del Grupo 500 en una transitada intersección.

El siniestro ocurrió cerca de las 12:50 en la esquina de Francisco de la Reta y Aristóbulo del Valle, donde por causas que se investigan colisionaron un Volkswagen Gol y una unidad de transporte público.

Como consecuencia del impacto, el automovilista sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado a la clínica Santa María para su atención.

Entre los pasajeros del colectivo, una mujer embarazada debió ser derivada al hospital Lagomaggiore, mientras que el resto de los ocupantes, entre ellos 8 niños y 13 adultos, fueron asistidos en el lugar y luego trasladados a distintos centros de salud.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911, lo que motivó la rápida intervención de personal policial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar, los equipos constataron la colisión entre ambos vehículos y procedieron a asistir a los heridos, en un operativo que incluyó múltiples derivaciones médicas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que busca determinar las causas del siniestro vial y establecer responsabilidades.