Guaymallén: rescataron 80 perros en condiciones paupérrimas en un criadero clandestino

Un impactante operativo realizado este miércoles en Guaymallén permitió desbaratar un criadero ilegal de perros que funcionaba en condiciones de extrema insalubridad. En el procedimiento, fueron rescatados cerca de 80 animales y el responsable del lugar quedó detenido.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle El Sauce, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal y actividad clandestina. La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados, tras una serie de denuncias impulsadas por el área de Zoonosis municipal.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Rural, junto a personal de la Municipalidad de Guaymallén —incluyendo áreas de Salud, Zoonosis y asesoría jurídica— y representantes del Ministerio Público.

Al llegar al domicilio, el morador autorizó el ingreso del personal, lo que permitió avanzar con la inspección. En el interior, los agentes se encontraron con un escenario alarmante: acumulación de heces, agua estancada y múltiples elementos incompatibles con una actividad habilitada.

Durante la revisión, se detectó la presencia de aproximadamente 80 perros hacinados y en malas condiciones de salud, que presuntamente eran utilizados para la cría y comercialización sin ningún tipo de autorización.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro de todos los animales, así como de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares y medicación vencida, tanto de uso humano como veterinario.

Los perros fueron trasladados por personal municipal a una organización proteccionista, donde recibirán atención y resguardo. En tanto, el responsable del lugar fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 57°, quedando a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por presunto maltrato animal.