Guaymallén rematará 12 autos y 30 motos: cómo participar y qué modelos hay

La Municipalidad de Guaymallén confirmó nuevas subastas públicas de vehículos secuestrados. Habrá remates de autos y motos en distintas jornadas y los interesados podrán ver las unidades antes de ofertar.
La Municipalidad de Guaymallén anunció un nuevo remate de vehículos secuestrados, que incluirá 12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal. Las subastas se realizarán en tres jornadas distintas y estarán a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna. La misma será el 22 de mayo, 26 de may o y el 1 de junio. Los interesados podrán ver antes los vehículos.
Los remates se llevarán adelante en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada sobre Avenida San Martín 322 de Ciudad, y abarcarán tanto vehículos particulares como motocicletas de distintas marcas y modelos.
Cuándo serán los remates de autos y motos en Guaymallén
Desde el municipio detallaron que las subastas se desarrollarán en las siguientes fechas:
- Viernes 22 de mayo desde las 10.30
- Martes 26 de mayo a partir de las 9.30
- Viernes 1 de junio desde las 10.30
Todas las jornadas se realizarán en la sede de la Oficina de Subastas Judiciales de Mendoza.
Cómo ver los vehículos antes del remate
Las personas interesadas en participar podrán asistir previamente a las exhibiciones de las unidades.
Los vehículos estarán disponibles para observación:
- 21 de mayo de 10 a 12
- 29 de mayo de 10 a 12
La exhibición se realizará en la Playa de Secuestros Municipal, ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce, Guaymallén. Desde la comuna aclararon que las unidades estarán divididas según las fechas de remate, por lo que también variará la exhibición de cada lote.
Qué autos serán subastados
Entre los vehículos que serán rematados aparecen modelos clásicos y otros más recientes. Algunos de los más destacados son:
- Volkswagen Polo Classic 2008
- Renault Clio Mio 2013
- Ford Ka 1998
- Volkswagen Gol GL 1998
- Peugeot 504 1995
- Peugeot 405 1994
- Fiat 1500 modelo 1966
- Ford Escort Rural
- Volkswagen Pointer GL
También habrá una importante cantidad de motocicletas de marcas como Motomel, Zanella, Corven, Gilera, Keller, Guerrero y Maverick.
Cómo participar del remate en Mendoza
Desde la Municipalidad de Guaymallén indicaron que quienes deseen obtener más información sobre las subastas pueden comunicarse con la martillera encargada, María Manucha de Sajn, al número 2615521623.
El remate representa una oportunidad para quienes buscan adquirir vehículos a valores inferiores a los del mercado, aunque desde la organización recomiendan asistir previamente a las exhibiciones para conocer el estado de cada unidad.
La lista completa de vehículos que serán rematados
Exhibición 21 de mayo – Remates del 22 y 26 de mayo
- Peugeot 504 XSD TF año 1995
- Volkswagen VW 1500 Rural año 1983
- Volkswagen Polo Classic 1.6 año 2008
- Peugeot 405 GLD Berlina año 1994
- Fiat 1500 año 1966
- Fiat SE 1.3 CL año 1988
Motos:
- Corven Mirage 110
- Maverick Top
- Appia Stronger 150
- Motomel C150 SII
- Zanella RX 150
- Corven Hunter 150
- Gilera Smash
- Keller KN150
- Brava Nevada 125
- Motomel CX150
- Cerro CE 150-13
- Motomel C110 DLX
- Entre otras.
Exhibición 29 de mayo – Remate del 1 de junio
- Renault 12 TL año 1994
- Renault Clio Mio 2013
- Volkswagen Gol GL 1998
- Ford Ka 1998
- Ford Escort Rural CLX
- Volkswagen Pointer GL 1995
Motos:
- Motomel C110 DLX
- Guerrero G100 Trip
- Zanella Due Classic
- Gilera VC150
- Brava Altino 180
- Motomel Medal
- IMSA IM 125 T
- Corven Energy 110
- Gilera Smash 2019
- Entre otras unidades.