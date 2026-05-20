Guaymallén rematará 12 autos y 30 motos: cómo participar y qué modelos hay

La Municipalidad de Guaymallén confirmó nuevas subastas públicas de vehículos secuestrados. Habrá remates de autos y motos en distintas jornadas y los interesados podrán ver las unidades antes de ofertar.

La Municipalidad de Guaymallén anunció un nuevo remate de vehículos secuestrados, que incluirá 12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal. Las subastas se realizarán en tres jornadas distintas y estarán a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna. La misma será el 22 de mayo, 26 de may o y el 1 de junio. Los interesados podrán ver antes los vehículos.

Los remates se llevarán adelante en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada sobre Avenida San Martín 322 de Ciudad, y abarcarán tanto vehículos particulares como motocicletas de distintas marcas y modelos.

Cuándo serán los remates de autos y motos en Guaymallén

Desde el municipio detallaron que las subastas se desarrollarán en las siguientes fechas:

Viernes 22 de mayo desde las 10.30

Martes 26 de mayo a partir de las 9.30

Viernes 1 de junio desde las 10.30

Todas las jornadas se realizarán en la sede de la Oficina de Subastas Judiciales de Mendoza.

Cómo ver los vehículos antes del remate

Las personas interesadas en participar podrán asistir previamente a las exhibiciones de las unidades.

Los vehículos estarán disponibles para observación:

21 de mayo de 10 a 12

29 de mayo de 10 a 12

La exhibición se realizará en la Playa de Secuestros Municipal, ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce, Guaymallén. Desde la comuna aclararon que las unidades estarán divididas según las fechas de remate, por lo que también variará la exhibición de cada lote.

Qué autos serán subastados

Entre los vehículos que serán rematados aparecen modelos clásicos y otros más recientes. Algunos de los más destacados son:

Volkswagen Polo Classic 2008

Renault Clio Mio 2013

Ford Ka 1998

Volkswagen Gol GL 1998

Peugeot 504 1995

Peugeot 405 1994

Fiat 1500 modelo 1966

Ford Escort Rural

Volkswagen Pointer GL

También habrá una importante cantidad de motocicletas de marcas como Motomel, Zanella, Corven, Gilera, Keller, Guerrero y Maverick.

Cómo participar del remate en Mendoza

Desde la Municipalidad de Guaymallén indicaron que quienes deseen obtener más información sobre las subastas pueden comunicarse con la martillera encargada, María Manucha de Sajn, al número 2615521623.

El remate representa una oportunidad para quienes buscan adquirir vehículos a valores inferiores a los del mercado, aunque desde la organización recomiendan asistir previamente a las exhibiciones para conocer el estado de cada unidad.

La lista completa de vehículos que serán rematados

Exhibición 21 de mayo – Remates del 22 y 26 de mayo

Peugeot 504 XSD TF año 1995

Volkswagen VW 1500 Rural año 1983

Volkswagen Polo Classic 1.6 año 2008

Peugeot 405 GLD Berlina año 1994

Fiat 1500 año 1966

Fiat SE 1.3 CL año 1988

Motos:

Corven Mirage 110

Maverick Top

Appia Stronger 150

Motomel C150 SII

Zanella RX 150

Corven Hunter 150

Gilera Smash

Keller KN150

Brava Nevada 125

Motomel CX150

Cerro CE 150-13

Motomel C110 DLX

Entre otras.

Exhibición 29 de mayo – Remate del 1 de junio

Renault 12 TL año 1994

Renault Clio Mio 2013

Volkswagen Gol GL 1998

Ford Ka 1998

Ford Escort Rural CLX

Volkswagen Pointer GL 1995

Motos: