Guaymallén reanudará la obra del ex PROCREAR y construirán 800 viviendas 

Tras tres años de paralización, el municipio tomó posesión total del predio y avanza con un esquema público-privado para finalizar el desarrollo habitacional. Buscan ampliar el proyecto y facilitar el acceso.

Después de más de tres años de inactividad, el municipio de Guaymallén reactivará el ex Procrear tras concretar este jueves la toma de posesión total del predio donde se proyecta terminar de construir más de 800 viviendas. Con la firma de un acta, el Intendente Marcos Calvente se convirtió en el primero del país en hacerse cargo de ese plan. Según informaron se tratara de una articulación pública – privada que estará destinada a la clase media.

El intendente Marcos Calvente firmó el acta que formaliza el traspaso del terreno, convirtiendo a la comuna en la primera del país en hacerse cargo de un desarrollo habitacional nacional paralizado.

Guaymallén toma el control del ex Procrear y reactiva las obras

El predio, ubicado sobre calle Tirasso, había quedado bajo administración del Banco Hipotecario tras la disolución del programa Procrear a nivel nacional. Se trata de un predio de más de 96.000 metros cuadrados, en el que originalmente estaban en construcción alrededor de 500 viviendas, pero desde la municipalidad adelantaron que el nuevo proyecto apunta a finalizar y ampliar el desarrollo, a más de 800 soluciones habitacionales.

La iniciativa se llevará adelante mediante un modelo mixto de financiamiento, que combinará inversión pública y privada. En este esquema, el municipio aportará el terreno y la infraestructura existente, como redes de servicios, calles y alumbrado, mientras que el sector privado se encargará de completar la construcción.

“Nosotros ya dimos el paso más importante: el Municipio tomó posesión del ex PROCREAR, algo que ningún otro municipio en el país logró”, explicó el intendente Marcos Calvente. “Ahora lo que estamos haciendo es activar la solución. Generamos el marco legal para que el sector privado pueda invertir y terminar esas viviendas”.

Desde el municipio adelantaron que las futuras unidades estarán orientadas a la clase media trabajadora, con condiciones de acceso más flexibles que las previstas en el esquema original del Procrear.

Si bien aún no se definieron los requisitos ni el valor de las cuotas, estos aspectos dependerán del proceso de licitación que deberán atravesar las empresas interesadas en continuar la obra.

Un proyecto frenado durante más de tres años

El desarrollo del ex Procrear en Guaymallén se encuentra en un predio de más de 96.000 metros cuadrados y había quedado completamente paralizado desde 2022, luego de la rescisión de los contratos de obra a nivel nacional.

Según informes técnicos, el proyecto original contemplaba 504 viviendas distribuidas en siete sectores, con avances de obra que no superaban el 17%. Desde entonces, las construcciones permanecieron detenidas.

Actualmente, existen más de 70 proyectos Procrear paralizados en Argentina, lo que convierte a este caso en un antecedente clave a nivel nacional.