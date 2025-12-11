Guaymallén reactiva el barrio del plan Procrear y construirán 800 viviendas: ¿dónde se ubicarán?

La Municipalidad de Guaymallén asumió la gestión integral del ex predio Procrear, un desarrollo que llevaba años paralizado. Con la transferencia formal por parte de la Nación y el Banco Hipotecario, el proyecto no solo se reactivará, sino que duplicará su capacidad.

La Municipalidad de Guaymallén dio un paso histórico al recibir la tenencia del predio Procrear. Un desarrollo que había quedado detenido tras la decisión nacional de discontinuar el programa. Con este traspaso, la comuna se transformó en el primer municipio del país en asumir la administración total de un proyecto habitacional paralizado, abriendo una nueva etapa de planificación urbana y que planea la construcción de 800 casas para la clase media.

El predio, de casi 100 mil metros cuadrados, estaba bajo control del Banco Hipotecario como liquidador del fideicomiso. Según el relevamiento nacional de 2024, de las 504 viviendas proyectadas originalmente, solo 300 tenían algún avance —entre el 13% y el 17%— antes de quedar completamente detenidas.

Dónde está ubicado el barrio del ex Procrear en Guaymallén

Con esta reactivación, la comuna anunció que el desarrollo será ampliado a más de 800 viviendas, lo que lo posiciona como el proyecto habitacional más importante de Mendoza ubicado en Tirasso 2131.

La firma del convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Banco Hipotecario marcó un precedente nacional. “Es un cambio estratégico en la forma de gestionar soluciones habitacionales”, destacó el intendente Marcos Calvente. Según explicó, con la posesión del predio se podrán optimizar los costos del proyecto y avanzar en una urbanización moderna y planificada.

El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad única para reactivar un desarrollo que llevaba años frenado. “Convertimos un terreno abandonado en una chance real para cientos de familias de clase media”, señaló.

Calvente detalló que la reingeniería permitirá reducir más del 30% del costo por metro cuadrado, gracias a tres factores:

Inversión provincial en infraestructura de servicios, incluida la colectora máxima de agua y cloacas sobre calle Tirasso, por más de 7 millones de dólares.

en infraestructura de servicios, incluida la colectora máxima de agua y cloacas sobre calle Tirasso, por más de 7 millones de dólares. Ejecución municipal de toda la infraestructura interna y obras de urbanismo.

de toda la infraestructura interna y obras de urbanismo. Ampliación del proyecto, pasando de 300 a más de 800 viviendas para favorecer la participación de desarrolladores y el financiamiento privado.

El Concejo Deliberante aprobó además dos ordenanzas que habilitan un esquema de iniciativa público-privada, clave para acelerar la urbanización y sumar nuevas tipologías habitacionales.

Uno de los desarrollos más grandes del Gran Mendoza

El ex Procrear de Guaymallén ocupará un rol estratégico dentro del área metropolitana. El nuevo plan prevé:

Viviendas para clase media trabajadora .

. Espacios verdes y zonas de uso comunitario.

Infraestructura urbana de calidad.

Nuevas oportunidades laborales directas e indirectas.

“Es un proyecto que transforma una deuda pendiente en un desarrollo real”, afirmó Calvente, quien remarcó que la urbanización se convertirá en un polo de vida comunitaria en Buena Nueva.

Cornejo destacó la decisión del municipio de asumir un desafío que otros distritos no quisieron encarar. “Si no tuviéramos las cuentas ordenadas y la capacidad de afrontar riesgos, esto sería imposible”, afirmó. También subrayó la importancia de acompañar a la clase media en un contexto económico que dificulta el acceso al crédito hipotecario.