Acceso Este: desde qué día cambian los sentidos de las laterales y habrá cortes clave en Guaymallén

Por la refuncionalización integral del Acceso Este, desde el 9 de febrero se implementarán cambios de sentido en las laterales, prohibición de estacionamiento y cortes de calles en sectores estratégicos en Guaymallén. Las modificaciones se extenderán durante el avance de una obra que demandará 30 meses.

Según informaron desde el municipio de Guaymallén, la refuncionalización del Acceso Este se desarrollará en el tramo comprendido entre Arturo González y el Nudo Vial, con una duración estimada de 30 meses. Durante ese período, se aplicarán cambios permanentes en el sentido de circulación y restricciones para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

Cambios de sentido en las laterales del Acceso Este

Desde el 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación en toda su extensión:

Lateral Norte : el tránsito será de este a oeste , desde Arturo González hasta el Nudo Vial .

: el tránsito será , desde . Lateral Sur: la circulación será de oeste a este, desde el Nudo Vial hasta Arturo González.

Además, quedará prohibido estacionar en ambas laterales entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí. Esta restricción se mantendrá durante todo el tiempo que duren los trabajos.

Desde la comuna remarcaron que circular en contramano será sancionado, ya que los nuevos sentidos serán definitivos mientras avance la obra.

El tramo que se intervendrá en Guaymallén, de más de 11,5 kilómetros, es considerado el más complejo del proyecto. Allí se incorporará una tercera trocha por mano y se construirán tres nuevos puentes, que permitirán unir por debajo del Acceso Este las calles Rosario–Houssay, Avellaneda–Azcuénaga y Urquiza Norte–Sur, mejorando la conectividad norte-sur.

En paralelo, se ejecutan obras complementarias en arterias alternativas como San Francisco del Monte, que conecta Carril Ponce con Arturo González, con el objetivo de aliviar el tránsito cuando comiencen los trabajos de mayor impacto, previstos para mayo.

Corte total en un cruce estratégico de Guaymallén

A estos cambios se suma el corte total de un cruce muy transitado del departamento por la construcción de una rotonda. Se trata de la intersección de Elpidio González y Estrada, que permanecerá cerrada durante 45 días.