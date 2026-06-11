Guaymallén habilitó un nuevo sistema para denunciar accidentes de tránsito por WhatsApp

Los conductores podrán informar choques leves desde el celular y avanzar con los trámites sin necesidad de permanecer durante horas en el lugar. La medida busca agilizar la circulación y reducir congestionamientos en las calles del departamento.

Los vecinos de Guaymallén ya cuentan con una nueva herramienta para reportar accidentes de tránsito de manera más rápida y sencilla. A través de GINA, el chatbot oficial del municipio disponible en WhatsApp, los conductores involucrados en siniestros viales leves podrán realizar denuncias, enviar documentación y gestionar el inicio del expediente administrativo directamente desde sus teléfonos celulares.

La iniciativa fue presentada por el intendente Marcos Calvente como parte de un conjunto de medidas destinadas a mejorar la seguridad vial y optimizar la gestión del tránsito en uno de los departamentos con mayor circulación vehicular de Mendoza.

Guaymallé: ¿a qué número se pueden denunciar accidentes y faltas viales?

Las denuncias podrán realizarse a través de GINA, el asistente virtual de Guaymallén, mediante WhatsApp al número: 261 557 5445.

Desde allí, los usuarios podrán acceder a distintas opciones vinculadas a servicios municipales, entre ellas la nueva función para reportar accidentes de tránsito y otras situaciones relacionadas con la circulación vial.

A partir de esta actualización, quienes sufran un choque sin personas lesionadas podrán cargar fotografías del siniestro, imágenes de la documentación requerida y los datos necesarios para confeccionar el expediente correspondiente.

Una vez enviada la información, el sistema deriva automáticamente el caso al área competente para que continúe el trámite administrativo.

La principal ventaja es que los conductores ya no tendrán que permanecer durante largos períodos ocupando la calzada mientras esperan el inicio de las actuaciones, lo que permitirá liberar rápidamente la circulación.

Desde el municipio aclararon que el procedimiento digital está pensado principalmente para accidentes leves. En los casos donde existan heridos o situaciones de mayor gravedad, los involucrados deberán permanecer en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia, inspectores o personal de asistencia correspondiente.

Sin embargo, el chatbot también funcionará como una herramienta de alerta inmediata, permitiendo que la información llegue directamente al Centro de Monitoreo Municipal para agilizar la respuesta.

Buscan reducir demoras y embotellamientos

Uno de los objetivos centrales de la medida es evitar los congestionamientos que suelen generarse cuando vehículos involucrados en choques menores permanecen detenidos durante largos períodos sobre calles, avenidas o accesos.

La comuna considera que este sistema permitirá mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en momentos de alta circulación.

La iniciativa cobra especial importancia ante las futuras obras de remodelación del Acceso Este, que provocarán modificaciones en la circulación y una mayor utilización de calles internas y colectoras dentro de Guaymallén.