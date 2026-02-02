Guaymallén: el humo de una sartén olvidada generó un operativo de bomberos

El episodio ocurrió en horas de la mañana en el barrio Talcahuano, cuando un descuido doméstico generó alarma entre los vecinos y obligó a un rápido despliegue de equipos de emergencia.

Un insólito episodio ocurrió esta mañana en el barrio Talcahuano de Guaymallén, cuando vecinos alarmados llamaron al 911 al ver salir una densa columna de humo de una vivienda. Creyeron que se trataba de un incendio, pero en realidad todo se debió a un descuido doméstico.

Según informaron fuentes policiales, los dueños de la casa habían dejado una sartén en la hornalla encendida y se ausentaron, sin percatarse de que el fuego seguía activo. El humo se acumuló rápidamente y generó preocupación en la zona, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Al llegar al lugar, los efectivos cortaron el suministro de gas y, al no obtener respuesta desde el interior, derribaron la puerta para ingresar. Tras revisar los ambientes, descubrieron que no había llamas ni incendio estructural, sino la sartén olvidada que había provocado la situación.

El operativo incluyó la participación de personal de tránsito y policía científica, quienes trabajaron para garantizar la seguridad de los vecinos y descartar riesgos mayores. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños materiales, más allá del susto inicial.