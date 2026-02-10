Guaymallén comenzó a multar por circular en contramano en las laterales del Acceso Este: hasta $362.000 de sanción

A solo un día de implementarse el nuevo esquema de tránsito en las laterales del Acceso Este, la Municipalidad de Guaymallén comenzó a aplicar multas por circular en contramano y por no respetar la señalización.

A solo 24 horas de implementarse el nuevo esquema de tránsito, la Municipalidad de Guaymallén empezó a aplicar multas por circular en contramano y por no respetar la reorganización vial en las laterales del Acceso Este. La medida alcanza a quienes desoyeron la señalización y continuaron manejando “por costumbre”, pese a los cambios informados oficialmente.

El nuevo orden de tránsito establece que las laterales funcionen en un único sentido y acompañen la traza principal del Acceso Este:

Lateral Norte : de este a oeste , entre Arturo González y el Nudo Vial .

: de , entre . Lateral Sur: de oeste a este, entre el Nudo Vial y Arturo González.

Según datos oficiales, solo durante la mañana del martes se labraron alrededor de 100 actas viales, en medio de maniobras peligrosas y situaciones de riesgo en sectores de alta circulación como el Mercado Cooperativo, el Mendoza Shopping, supermercados y espacios verdes cercanos.

Las sanciones económicas no son menores. Circular en contramano está tipificado como falta gravísima y puede alcanzar los $362.000. En caso de abonar dentro del plazo de pago voluntario (3 días), el monto puede reducirse un 40%, quedando en aproximadamente $217.000.

En cuanto al estacionamiento en zonas prohibidas, las multas oscilan entre $36.400 y $52.000, aunque desde el municipio informaron que para esta infracción puntual habrá un breve período de gracia antes de aplicar sanciones de manera estricta.

El juez administrativo de Tránsito de Guaymallén, Ernesto Latino Saa, fue contundente: “Las señales están colocadas y deben respetarse. No se puede conducir por hábito. La Ley de Tránsito 9024 establece claramente la obligación de acatar la señalización”.

Además, explicó que el plazo para realizar un descargo es de cinco días y aclaró que “circular en contramano implica una situación de riesgo”, por lo que no cualquier planteo derivará en la anulación de la infracción.

Desde la comuna recordaron que la modificación en las laterales del Acceso Este forma parte de la etapa previa a la obra de recuperación integral de la principal vía de ingreso a la Ciudad de Mendoza, un proyecto que abarcará más de 11 kilómetros y sumará una tercera trocha por sentido, nuevos puentes y sectores elevados.

El objetivo, remarcaron, es que los conductores se adapten antes de que el tránsito se intensifique con el inicio pleno de actividades y el avance de los trabajos.